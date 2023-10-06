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SGK'dan Lise Mezunları İçin Fırsat: 134 Personel Alımı başvurusu başladı

SGK, lise mezunları için çeşitli kadrolarda personel alımı yapacak. Başvurular ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek. SGK lise mezunu memur alımı: Temizlik, aşçı, bulaşıkçı, şoför, teknisyen alımı başvuru şartları nedir?

SGK'dan Lise Mezunları İçin Fırsat: 134 Personel Alımı başvurusu başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-10-2023 11:21

SGK, lise mezunları için personel alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve detaylar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bünyesinde istihdam edilmek üzere lise mezunu personel alımı yapacak. Bu alımlar için başvuru süreci ve detaylar adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM üzerinden yapılacak başvurular için belirtilen şartları taşıyan adaylar, SGK'nın çeşitli kadrolarında görev alma fırsatı yakalayabilecekler.

Son açıklamalara göre SGK, 134 lise mezunu personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?

  • Destek Personeli (Temizlik)
  • Destek Personeli (Aşçı)
  • Destek Personeli (Şoför)
  • Destek Personeli (Bulaşıkçı)
  • Teknisyen (Makina)
  • Teknisyen (Elektrik-Elektronik)

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

Başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. Ciddi suçlardan mahkûm olmamak.
  4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
  5. Akıl veya bedensel engel bulunmamak.
  6. İlgili pozisyon için belirtilen diğer şartları taşımak.

Kadro Dağılımı ve Nitelik Kodları

SGK'nın alım yapacağı kadrolar ve bu kadrolar için gerekli nitelik kodları şu şekildedir:

  • 2001 Nitelik Kodu: Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun.
  • 2023 Nitelik Kodu: Elektrik-Elektronik veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanından mezun.
  • 2061 Nitelik Kodu: Makine Teknolojisi alanından mezun.
  • 2117 Nitelik Kodu: Yiyecek İçecek Hizmetleri veya Turizm alanından mezun.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

SGK'nın KPSS tercihleri ve memur alımı tercihleri, ÖSYM'nin resmi sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar bu siteye giriş yaparak tercihlerini kolaylıkla gerçekleştirebilir.

Sonuç

SGK'nın lise mezunlarına sunduğu bu fırsat, birçok gencin kariyerine başlaması için altın bir fırsat olacak. Başvuracak adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesini takip ederek ilanlardan haberdar olabilir ve başvuru sürecini başarıyla tamamlayabilirler.

SGK hangi pozisyonlarda alım yapacak?

Temizlik, aşçı, şoför, bulaşıkçı ve teknisyen pozisyonlarında alım yapılacak.

Başvurular nereden yapılacak?

Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

Hangi nitelik kodları için alım yapılacak?

2001, 2023, 2061 ve 2117 nitelik kodları için alım yapılacak.

Başvuru için özel bir şart var mı?

Evet, her pozisyon için farklı başvuru şartları ve nitelik kodları belirlenmiştir.

SGK'nın bu alımı ne zaman yapılacak?

Başvuru tarihleri ve diğer detaylar ÖSYM tarafından duyurulacak.

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