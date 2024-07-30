SGK’dan Ev Almak İsteyenlere Büyük Destek: 400 Bin TL Faizsiz Konut Kredisi!

SGK’dan Ev Almak İsteyenlere Büyük Destek: 400 Bin TL Faizsiz Konut Kredisi!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 30-07-2024 18:04

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ev almak isteyenler için önemli bir destek sağladı. SGK, çeşitli yasal düzenlemeler çerçevesinde maaş alan vatandaşlara özel olarak 400 bin TL faizsiz konut kredisi vereceğini duyurdu. Bu krediden yararlanmak isteyenler, başvurularını T.C. Ziraat Bankası veya T.C. Halk Bankası'na yapabilecekler.

Krediden, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında malul, dul ve yetim vatandaşlar ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında harp veya vazife malullüğü maaşı alan vatandaşlar faydalanabilecek.

Başvurular için, hak sahipliği belgeleri sunulmasına gerek olmadan doğrudan belirtilen bankaların şubelerine giderek işlem yapılabilecek. Bu destek, konut almayı planlayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

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