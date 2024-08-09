SGK'dan Çığır Açan Emeklilik Düzenlemesi: 1800 Günle Yaş Sınırı Kalktı!

SGK'dan Çığır Açan Emeklilik Düzenlemesi: 1800 Günle Yaş Sınırı Kalktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 13:37

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikte önemli bir yenilik getirdi. Yeni düzenlemeye göre, yaş sınırlaması olmaksızın emekli olma fırsatı sunuluyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve malulen emekli olanlar, gerekli prim ve sigortalılık sürelerini tamamladıklarında yaşa bakılmaksızın emekli olabilecek.

Ayrıca, %60 ve üzeri iş gücü kaybı yaşayanlar için yalnızca 1800 prim günü ile emeklilik hakkı tanınıyor; bunun için SGK'nın belirlediği sağlık raporu gerekiyor. Eksik prim günleriyle emekli olanların maaşları, ödedikleri prim seviyelerine göre değişiklik gösterebilir.

Asgari ücret üzerinden prim ödeyenler 12.500 TL maaş alırken, yüksek prim ödeyenler için maaş miktarı değişebilir. Bu fırsatlar, emeklilik planlarınızı gözden geçirmeniz için önemli bir neden olabilir.

Bu yeni düzenleme, eksik prim günleri nedeniyle emeklilik hakkı elde edemeyenler için büyük bir avantaj sunuyor. 1800 gün prim ödeyerek emekli olabilmek, özellikle sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybetmiş bireyler için önemli bir fırsat. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve malulen emekli olanlar, yaş sınırını geçmeden, prim ve sigortalılık süresini tamamladıklarında emekli olabilecek. Ancak, maaş miktarları, prim ödemelerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu düzenlemeler, hem erken yaşta emeklilik hem de eksik prim günlerini tamamlama konusunda büyük bir esneklik sağlıyor. Emeklilik planlarınızı gözden geçirerek bu fırsatlardan nasıl yararlanabileceğinizi değerlendirebilirsiniz.

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