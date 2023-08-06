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SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!

SGK'nın faizsiz konut kredisi kampanyası, hak sahiplerinin konut sahibi olma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı! SGK'dan bayram ettiren açıklama-  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan resmi açıklamalarla, faizsiz konut kredisi kampanyasının başlatıldığı duyuruldu. Kampanyaya ilişkin detaylar ve güncel haberler, kurumun resmi internet sitesinde yayınlandı.

SGK Faizsiz Konut Kredisi Detayları ve Başvuru Koşulları

SGK tarafından açıklanan bilgilere göre, aşağıdaki koşulları sağlayan kişilere faizsiz konut kredisi imkanı sunulmaktadır:

  1. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56. maddesi ile mülga 45. ve 64. maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olan kişilerin dul ve yetimleri,
  2. Harp veya vazife malullüğü aylığı alırken hayatını kaybeden kişilerin dul ve yetimleri,
  3. Faizsiz kredi hakkından yararlanmamışken hayatını kaybeden harp veya vazife malulleri veya dul ve yetimleri,
  4. Harp veya vazife malulü olan, ancak sınıf veya görev değiştirerek kamu görevine devam eden kişiler,
  5. İlgili mevzuata göre aylık alan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında çalışmaya başlayan ve aylıkları kesilen kişiler,
  6. 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamına giren 15 Temmuz Gazileri.

Başvuru ve Hak Sahipliği Belgesi

Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkına sahip kişilere "Hak Sahipliği Belgesi" ve "TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi" verilmektedir. Ancak, SGK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda, SGK'dan aylık alan kişilerin faizsiz konut kredisi hak sahipliği müstahaklık bilgileri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan sorgulanmaktadır.

SGK'nın faizsiz konut kredisi kampanyası, hak sahiplerinin konut sahibi olma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu kampanya sayesinde maddi destek sağlanarak konut sahibi olma hayali kuran kişilere büyük fırsatlar sunulmaktadır. Detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına SGK'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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