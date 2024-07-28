SGK'dan 400 Bin TL Faizsiz Konut Kredisi Müjdesi Geldi! Ev Sahibi Olmak İsteyenlere DESTEK!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli hak sahiplerine yönelik 400 bin TL faizsiz konut kredisi fırsatı sunarak önemli bir destek sağladığını duyurdu. Bu kredi, konut ediniminde maddi kolaylık sağlamayı amaçlarken, çeşitli yasal düzenlemeler kapsamında aylık bağlanan kişilere sunulacak.

Kimler Faydalanabilir?

SGK'nın duyurduğu faizsiz konut kredisi, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi düzenlemelerden yararlanan maluller, dul ve yetimler dışında tutulmuş durumda. Ancak, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre harp veya vazife malullüğü aylığı almakta olanlar bu krediden faydalanabilecek.

Başvuru Ayrıntıları

Kredi başvurusu yapmak isteyen hak sahiplerinin, daha önce düzenlenmiş olan hak sahipliği belgelerine ihtiyaç duymaksızın doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T.C. Halk Bankası şubelerine başvurmaları yeterli olacak. 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan veri paylaşım protokolü çerçevesinde, hak sahipliği bilgileri doğrudan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından kontrol edilecek. Bu nedenle, başvuru sırasında SGK tarafından düzenlenmiş hak sahipliği belgesine gerek kalmayacak.

Kredi Koşulları

Faizsiz konut kredisi, hak sahibinin aylığından kesilen bir kısmıyla geri ödenecek. Kredi geri ödemeleri, aylık bağlanmış olan kişilerin aylığının 1/4 oranında kesilerek yapılacak. Eğer hak sahibinin aylığı kesilmişse veya aylık almıyorsa, geri ödemeler son ödenen aylık taksiti üzerinden hesaplanacak. Maluller kamu kurumlarında çalışmaya devam ederken, aylıkları bu kurumlardan alınırsa, kredi taksitleri yine aylıkların 1/4’ü + %25 fazlası olarak belirlenecek.

Ödeme Şartları

Aylığı kesilen hak sahiplerinin kalan borçları, son ödenen aylık taksitinin %25 fazlası olarak belirlenecek ve bu miktar her ayın 20. günü akşamına kadar bankaya yatırılacak. Ölüm durumunda, kalan kredi borcu aylık almaya devam eden varislerden tahsil edilecek. Eğer aylık almayan bir hak sahibi varsa, kredi taksitleri son ödenen taksit tutarının %25 fazlası olarak ödenecek.

SGK'nın Faizsiz Konut Kredisi ile Yeni Bir Başlangıç

SGK’nın sunduğu 400 bin TL faizsiz konut kredisi, hak sahipleri için büyük bir avantaj sunuyor. Bu kredi imkanı, konut ediniminde maddi kolaylık sağlayarak hak sahiplerinin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Hak sahiplerinin bu fırsattan yararlanabilmesi için doğrudan bankalara başvurmaları yeterli olup, SGK tarafından düzenlenmiş hak sahipliği belgesine gerek duyulmayacak. Başvuru süreci ve kredi koşulları hakkında detaylı bilgiye SGK’nın resmi web sitesi ve bankaların şubelerinden ulaşılabilir. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen hak sahipleri için faizsiz konut kredisi, hayallerindeki eve kavuşmak için büyük bir adım olabilir.