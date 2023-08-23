SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye ara zam için kesin rakam ve tarih verildi: "En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak"

Türkiye siyaset sahnesinde son günlerde en fazla konuşulan konulardan biri, emeklilere yönelik yapılan zamlar ve bu zamların nasıl şekillendirildiği olmuştur. Seçim sonrası emeklilere zam sözü veren AKP, Temmuz ayında emeklilere yapılan yüzde 25'lik zamı kök maaşa eklemesiyle milyonlarca emeklinin fiilen hiçbir zam almamasına neden oldu.

Bakan Vedat Işıkhan'dan Ekim Ayına İlişkin Sinyal

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşların mağduriyetlerinin farkında olduklarını ifade ederek, emekli ücretlerine ek zam yapılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını aldıklarını ve Meclis açıldığında hemen harekete geçeceklerini belirtti.

Meclis'in 1 Ekim'e kadar kapalı olması üzerine emekliler, Meclis'in acilen toplanmasını ve emekli maaşlarına yapılacak artışın yasalaştırılmasını talep ediyor. Muhalefet partileri emeklilerin talebine olumlu yanıt verirken, AKP ve MHP cephesi ise geçtiğimiz aylarda acil toplanan Meclis oturumunda emekli zamına olumsuz karşılık vermişti.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Emeklilere yönelik yapılacak artışlar konusunda Ankara kulislerinde tartışmalar devam ediyor. SGK Uzmanı Özgür Kaya, temmuz ayı enflasyonuna dikkat çekerek, ağustos ayında enflasyonun tek haneli rakamlarda kalma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Kaya'ya göre, eylül ayında iki haneli rakamlara çıkılabilir. Bu senaryoya göre 4 aylık enflasyonun 29.71 olarak gerçekleşeceğini ifade eden Kaya, en düşük emekli maaşının 9 bin 728 liraya çıkarılabileceğini söyledi. Öngörülere göre, ekim başında bu durumun daha netleşmesi bekleniyor.

Seyyanen Zam ve Tüm Emeklileri İlgilendiren Durum

Hükümetin Temmuz ayında kök maaşlara getirdiği yüzde 25'lik artış sonrasında, Ekim ayında yapılacak ek zammın yalnızca en düşük emekli maaşına uygulanacağı tahmin ediliyor. 7500 liranın üzerindeki kök maaşı olan vatandaşların seyyanen zammı almasının beklenmediği ifade edilirken, tüm emeklileri kapsayacak olan zammın Ocak ayında gerçekleştirilmesi ihtimali ön plana çıkıyor.

Emeklilere yönelik alınan kararlar ve yapılan zamlar, Türkiye'nin gündemini meşgul ederken, vatandaşların tepkisi de artarak devam ediyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte emekli maaşlarına yönelik yapılacak artışlar, ülkenin genel ekonomik tablosunu da etkileyecek gibi görünüyor.