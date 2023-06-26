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SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olacaklar dikkat! Fazladan 50.000 TL ödeme alacaksınız!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, vatandaşlara önemli bir uyarı yaparak beklemeleri gerektiğini vurgulamıştır.

SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olacaklar dikkat! Fazladan 50.000 TL ödeme alacaksınız!
Yayın Tarihi : 2023-06-26 08:22

Fazladan 50.000 TL ödeme alacaksınız! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olacaklar dikkat-  Türkiye'de, çalışma hayatında ve emeklilik sisteminde bazı detaylara dikkat ederek vatandaşların daha yüksek kazanç elde etme fırsatları bulunmaktadır. Uzmanlar, zaman zaman bu konuda önemli uyarılarda bulunarak, bu uyarıları dikkate alanların daha avantajlı duruma geçebileceklerini belirtmektedir. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, vatandaşlara önemli bir uyarı yaparak beklemeleri gerektiğini vurgulamıştır.

Emekli Olmayı Düşünenler Dikkat!

Emeklilik koşullarını sağlayan ve emekli olmak için önlerinde herhangi bir engel kalmayan vatandaşlara yönelik açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, mevcut durumda uygulanan kıdem tazminatının tavan ücretinin 19.982 TL, taban ücretinin ise 10.008 TL olduğunu belirtmiştir. Erdursun, 30 Haziran'a kadar bu taban ve tavan ücretlerin geçerli olacağını ve 1 Temmuz'da ise kıdem tazminatının hem tavanının hem de tabanının artacağını ifade etmiştir. Bu kıdem tazminatı farkının dikkate alınarak emeklilik tarihini belirlemek gerektiğini vurgulamıştır.

SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olacaklar dikkat! Fazladan 50.000 TL ödeme alacaksınız!

Kaç Para Fark Edecek?

Emekli olmayı düşünenler, 1 Temmuz'u bekleyerek kıdem tazminatında ne kadar kazançlı olabileceklerini merak etmektedir. Şu anda asgari ücretle çalışan ve 20 yıl kıdem tazminatı alma hakkına sahip bir çalışanın emekli olmak istediğinde 200.160 TL kıdem tazminatı alabildiğini belirtelim. Ancak asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda, 1 Temmuz'dan sonra bu tutarın 260.208 TL olacağı öngörülmektedir. Kıdem tazminatından binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapıldığına dikkat çekilmektedir. Temmuz ayını bekleyenler yaklaşık 60 Bin TL daha fazla kazanç elde edebileceklerdir.

Emekli Maaşı da Artacak!

1 Temmuz tarihini bekleyenler için kıdem tazminatı farkı yanı sıra emekli maaşının da artacağına dikkat çekilmektedir. Yeni hesaplamalarla daha yüksek tutarda bir emekli maaşı alma imkanı doğacaktır.

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