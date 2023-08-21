SGK-SSK ve Bağkur emeklisi için ilk hesaplamalar geldi! Emeklilerin merakla beklediği tablo kesinlik kazandı

Emeklilere yönelik maaş zamlarıyla ilgili heyecanlı bir dönem daha yaklaşıyor. Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 25'lik maaş zammının ardından, ağustos ayında da emekli maaşlarına yüzde 25 oranında bir zam daha yapılması bekleniyor. İşte emekli maaşı zammı ile ilgili son gelişmeler ve beklenen detaylar:

Ağustos Ayında Emekli Maaşı Zammı Geliyor

Emekli maaşları, temmuz ayında yüzde 25 oranında artışla güncellendi. Bu zammın ardından ağustos ayında da aynı oranda bir zam daha gelmesi bekleniyor. Ağustos ayı içerisinde, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarih aralığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25'lik zam ödemesi yapılacak.

Emekli Maaşı Zammı Hesaplaması

Emekli maaşı zamları, yıl içerisinde iki defa gerçekleştiriliyor. Bu zamlarda altı aylık enflasyon verileri büyük bir önem taşıyor. Hem temmuz hem de ocak ayındaki artışlar, bu enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Ocak ayındaki artış için hesaplamalar, genellikle yılın sonlarına doğru yapılmaya başlanıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 olduğuna göre, hesaplamalara bu beklenti dahil ediliyor ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık zam oranı yüzde 31.92 olarak tahmin ediliyor.

Emekliye Ek Zam Olacak Mı?

Emekli maaşlarındaki zamın yanı sıra, emeklilere ek bir artış yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonuna doğru emekli maaşlarına yeniden bir değerlendirme yapılacağını ifade etti. Yılbaşı civarında emekli maaşlarına zam yapılması beklenirken, enflasyon zammının yanı sıra ek bir refah payının da emeklilere sunulabileceği gündemde yer alıyor.

Emeklilere yönelik maaş zamları ve ek zam beklentileri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zamın ardından, ağustos ayında da aynı oranda bir zam gelmesi bekleniyor. Ayrıca yıl sonunda yapılacak olan değerlendirmelerle birlikte emekli maaşlarına ek bir artış olup olmayacağı da netlik kazanacak. Emekliler, gelecek zam ve artışlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.