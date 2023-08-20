SGK sisteminin kimsenin bilmediği erken emeklilik formülü ortaya çıktı! 1800 prim günü dolmadan emekli olunabiliyor!

Emeklilik, Türkiye'de milyonlarca çalışan için önemli bir hedef olarak öne çıkıyor. Emekli olup emekli maaşı alarak çalışmak zorunda kalmamak isteyenler, erken emeklilik seçeneklerini araştırıyorlar. Ancak erken emekli olmak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde pek de kolay bir süreç değil. Yapılan düzenlemelerle emeklilik şartları her geçen yıl daha da zorlaşmış durumda. Ancak SGK içerisinde bazı formüllerle erken emekli olmanın yolları da mevcut.

1800 Prim Günü ile Emeklilik İmkanı

Çalışanlar, 1800 prim günü ile emekli olma şansına sahip olabiliyorlar. Ancak bu imkandan herkes yararlanamıyor. İşe başladıktan sonra yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybına uğrayan çalışanlar, 1800 prim günü ile emekli olabilirler. Malulen emeklilik olarak da adlandırılan bu yöntemle, çalışanlar 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim gününü doldurarak emekli hakkı kazanabilirler. Ancak SGK tarafından kabul edilen bir sağlık kurulu raporuyla bu durum ispatlanmalıdır.

Sağlık Kurulu Raporunun Rolü

1800 prim günü ile emekli olma hakkını elde etmek isteyen çalışanlar, SGK'ya başvurduklarında sağlık kuruluna yönlendirilirler. Bu aşamada yapılan kontrollerde, çalışanın yüzde 60 ve daha fazla iş gücü kaybına sahip olduğu tespit edilirse, bu kişi emekli olabilir ve maaşa bağlanabilir. Ancak bu süreç için aranan şartlar 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günüdür. Ayrıca, sağlık kurulu raporunda bir başkasının bakımına muhtaç olduğu ifadesi yer alıyorsa, bu durumda sigortalılık süresi koşulu aranmaksızın emekli olmak mümkündür.

Eksik Prim Günlerinin Tamamlanması

1800 prim günü şartı ile emekli olma hakkına sahip olan çalışanlar, eksik prim günleri durumunda kolay bir formülle bu eksikliği giderme şansına sahiptirler. Bu durumda erken emekli olmak isteyen kişiler, varsa borçlanma hakkını kullanarak eksik prim günlerini tamamlayarak hemen emekli olabilirler. Örneğin, işe girdikten sonra doğum yapan bir kadın, 1800 prim günü ile emekli olma hakkına sahipse ve eksik günleri varsa doğum borçlanması yaparak erken emekli olabilir. Aynı şekilde erkekler de askerlik borçlanması ile eksik günlerini tamamlayarak emekli maaşına hemen kavuşabilirler.

Emekli Maaşının Düşük Olması

Emekli olurken yüksek bir maaşa sahip olmak herkesin arzusudur. Ancak 1800 prim günü ile emekli olunması halinde, bağlanacak emekli maaşı bir miktar düşük olabilir. Yüksek emekli maaşına sahip olmanın belirli şartları bulunmaktadır. Ancak bu yolların kaidelerine uyarak hareket eden çalışanlar, erken emekli olmanın avantajlarından yararlanabilirler.