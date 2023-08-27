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SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV'den toplam 32000 TL alacağınız var! Vatandaşlar haklarını alsın! İşte birikmiş paralarınız

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İşsizlik Sigortası Fonu (İŞKUR) gibi bakanlıkların vatandaşlara yaptığı ödemeler ülkemizde halen devam etmektedir.

SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV'den toplam 32000 TL alacağınız var! Vatandaşlar haklarını alsın! İşte birikmiş paralarınız
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-08-2023 09:37

Vatandaşlar haklarını alsın! İşte birikmiş paralarınız... SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV'den toplam 32000 TL alacağınız var- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İşsizlik Sigortası Fonu (İŞKUR) gibi bakanlıkların vatandaşlara yaptığı ödemeler ülkemizde halen devam etmektedir. Ancak birçok kişi, bu şahıs ödemelerinin takibini yapmayarak ödemelerini alamama riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre, 32 bin TL'ye kadar şahıs ödemesi alan kişiler bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta resmi bir açıklama yaparak vatandaşları uyarıda bulundu.

SGK, vatandaşların ödemelerini ve yardım başvuru sonuçlarını takip etmek adına e-devlet sistemi üzerinden kontrollerini yapmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, ödeme alan vatandaşların yıl sonuna kadar ödeme talebi yapmamaları durumunda ücretlerin hesaplarından geri çekileceğini bildirdi. Bu nedenle vatandaşlar, herhangi bir gecikmeye meydan vermeden sorgulama işlemini gerçekleştirmelidir. Peki, yardım ödemeleri sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!

Yardım Ödemeleri Nasıl Sorgulanır?

Şahıs ödemeleri Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Bu sebeple, vatandaşların öncelikle e-devlet sisteminde kimlik belgesi numaralarıyla kaydolmaları gerekmektedir. Sonrasında, arama bölümüne "SGK" kelimesini yazarak arama yapmaları gerekmektedir. SGK sistemine giriş yapıldıktan sonra tekrar arama bölümüne "şahıs ödemelerim" ifadesini yazarak arama işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu adımların ardından vatandaşın başvurduğu yardımlar, başvuru sonuçları ve hak ettiği ödemeler otomatik olarak görüntülenecektir. Ödeme hakkına sahip olan vatandaşlar, yine bu ekran üzerinden istedikleri banka hesabına ödemelerini alabilirler. Genellikle ödemeler, başvuru sonrası 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilmektedir.

SGK Şahıs Ödemeleri Neleri Kapsar?

Genel olarak, ödemeler çeşitli sosyal yardımları içermektedir. Bu sosyal yardımlar şunları kapsar: Bakıcılık ödemesi, doğum izni tazminatı, özel izin ücreti, salgın hastalık ücreti ve iş göremezlik bedeli. Ayrıca, emekli olmayan vatandaşlara yapılan toplu prim ödemeleri de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şahıs ödemeleri kapsamında yer almaktadır.

Vatandaşların, sağlanan bu bilgiler ışığında e-devlet sistemini kullanarak şahıs ödemelerini kontrol etmeleri ve gerektiğinde ödeme taleplerini yapmaları önemlidir. Bu sayede hak kaybı yaşanmadan ödemelerin alınması sağlanabilir.

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