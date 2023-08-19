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SGK Pazartesi başlıyor! 4A-4B-4C sigortalılar dikkat! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak şartlar belirlendi

4A-4B-4C sigortalılar dikkat! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak şartlar belirlendi! SGK Pazartesi başlıyor!

SGK Pazartesi başlıyor! 4A-4B-4C sigortalılar dikkat! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak şartlar belirlendi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-08-2023 13:21

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son açıklamasına göre, çalışanlar artık tedavisi zorlayıcı hastalıklar nedeniyle erken emekli olabilecekler. Bu özel durum, beyin fonksiyonlarını etkileyen hastalıklar ve hareket kabiliyetini zorlayan sağlık sorunlarını içermektedir. 

Engellilik Oranı ve Şartları: Erken Emeklilik İçin Yol Haritası

Sağlık sorunları nedeniyle iş hayatını sürdüremeyen bireyler, engelli raporu veya iş göremezlik raporu alarak erken emeklilik hakkı kazanabilirler. Ancak bu süreçte belirli kriterler ve prosedürler bulunmaktadır.

Malulen emeklilik talebi için engellilik oranı en az yüzde 40 olmalıdır. Ayrıca, en az 1800 gün prim ödemesi yapmış olmak ve sigortalılık süreci başladıktan sonra sağlık sorunlarının baş göstermiş olması gerekmektedir. Öte yandan, emeklilik için 10 yıl çalışma süresi şartı bazı durumlarda talep edilse de, ciddi sağlık sorunları yaşayan kişilerden bu kriter istenmemektedir.

İşten Ayrılma Süreci: SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Çalışanları İçin Farklılıklar

SSK'ya bağlı olarak çalışan bireyler, rapor alıp erken emeklilik hakkı kazandıktan sonra işlerinden ayrılma zorunluluğuna sahiptir. Bağkur sigortası olan çalışanlar ise emekli olabilmek için iş yerlerini kapatmalı ve prim borcu bırakmamalıdır. Emekli sandığı kapsamında çalışanlar ise emeklilik taleplerini iletmek için görevlerinden istifa etmelidir.

Doğru Bilgiye Ulaşım: Erken Emeklilik Sürecinde Önemli Adımlar

Erken emeklilik hakkını elde etmek isteyen bireyler, süreci eksiksiz ve hatasız tamamlayabilmek adına gerekli bilgileri araştırmalı ve detaylı bir şekilde incelemelidir. Bu sayede, hak kayıplarının önüne geçilerek erken emeklilik imkanı en etkin şekilde değerlendirilebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son açıklamasıyla birlikte, zorlayıcı sağlık sorunları yaşayan bireylerin erken emeklilik hakkı kazanabileceği duyuruldu. Beyin fonksiyonlarını etkileyen hastalıklar ve hareket kabiliyetini zorlaştıran sağlık sorunları bu özel durumu kapsamaktadır. Ancak gerekli engellilik oranı, prim ödemeleri ve sigortalılık süreçleri gibi şartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru bilgiye sahip olmak ve süreci doğru bir şekilde yönetmek, bireylerin erken emeklilik fırsatını en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak tanır.

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