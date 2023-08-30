SGK her şeyi değiştirdi! Açıklama yaptı! 3600, 4500 ve 5200 primle emeklilik yaşı güncellendi! Hemen bak!

Açıklama yaptı! 3600, 4500 ve 5200 primle emeklilik yaşı güncellendi! Hemen bak! SGK her şeyi değiştirdi- Son açıklamalara göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik yaşını ve prim günlerini etkileyen yeni bir düzenleme getirdi. Özellikle 2009, 2010, 2011 ve 2012 sonrası işe girenler için hayata geçen bu düzenleme, emeklilik yaşını ve prim gün sayısını farklı bir perspektife taşıyor.

Yeni Emeklilik Düzenlemesi: 3600, 4500 ve 5200 Prim Günleri

2008 yılından sonra işe başlayanlar için hayata geçen yeni düzenleme, emeklilik yaşını ve prim günlerini belirgin şekilde değiştiriyor. Bu düzenlemeye göre, işe giriş tarihine göre farklılaşan prim günleri ile emeklilik yaşları belirleniyor. 3600, 4500 ve 5200 prim gününe sahip olanlar artık emeklilik hakkına sahip olabilecekler. Ancak, bu kişilerin emekli olabilecekleri yaşlar da değişkenlik göstermektedir. Detayları internet siteleri üzerinden yapılacak hesaplamalarla öğrenmek mümkün.*

Kim Ne Zaman Emekli Oluyor?

Yeni düzenleme, 9 Eylül 1999 öncesinde ve sonrasında ilk defa sigortalı olanları farklı şekillerde değerlendiriyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, yaş ve prim günü şartları açısından avantajlı görünüyor. Ancak, bu tarih sonrasında ilk defa sigortalı olanlar için yaş ve prim günü kriterleri geçerli oluyor. Yani, 9 Eylül 1999 sonrasında işe başlayanlar için sadece yaş ve prim kriteri belirleyici oluyor, yıl dikkate alınmıyor.*

Prim Günü ve Yaş Kriterleri

9 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik şartları değişiyor. Bu durumda yaş ve prim günü hesaplamaları ön plana çıkıyor. Ancak, en az prim gün sayısı 7 bin olarak belirlenmiştir. Özellikle 01.05.2008 sonrasında işe girenler için prim gün sayısı daha da yükseliyor ve 7.200 güne çıkıyor, yani 20 yıla karşılık gelmektedir.*