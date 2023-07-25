SGK flaş olarak 2000, 2008 sigortalılara açıklama yaptı! Prim tablosu baştan aşağı değişti! İHYA olacaksınız!

İHYA olacaksınız! SGK flaş olarak 2000, 2008 sigortalılara açıklama yaptı! Prim tablosu baştan aşağı değişti- 2000 yılı sonrasında sigortalı olanların emeklilik süreçleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle EYT'liler için yeni düzenlemeler ve eksik prim ödemesi olanlar için borçlanma veya ihya planları gündeme geldi. Ayrıca asgari ücrete yapılan zam sonrasında ödemelerin artması, emeklilik şartlarını da etkiledi. İşte detaylar:

Asgari Ücrete Yapılan Zam ve Borçlanma Ödemeleri

1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren yüzde 7.5'lik ara zamla beraber 7.5 milyondan fazla çalışanın geliri arttı. Bu artışın etkisiyle birlikte emekli olma şartları da gündeme geldi. Emekli olmak isteyenler için önemli bir seçenek olan borçlanma, doğum ve askerlik gibi süreleri kapsamaktadır. Borçlanma için ödenecek en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirlenmektedir.

Askerlik ve doğum borçlanmasında, brüt asgari ücretin yüzde 32'si en düşük rakam olarak belirlendi. Bu durumda, ara zam ve yüzde 7.5 zam sonrasında brüt asgari ücret 10 bin 8 lira olduğu için askerlik ve doğum borçlanması yapanlar en az 106,75 lira ödeme yapmak durumundadır. Aylık en düşük borçlanma tutarı ise 3.202 TL seviyesindedir.

Asgari Ücretin Yükselmesi ve Borçlanma Ödemeleri

Asgari ücretin 11.402 TL brüt, 13.414 TL net olarak belirlendiği açıklanmıştır. Bu değişiklikler 1 Temmuz'dan itibaren başvuranların borçlanma ödemelerini etkilemiştir. Her ay için yapılan ödeme, en az 1.090 TL daha fazla olacaktır. 1 ay süreyle en düşük borçlanma tutarı 3.202 TL iken, 4.292 TL olarak belirlendi.

Doğum borçlanması için 2 yıl süreyle 103 bin 20 TL, askerlik borçlanması için 18 ay süreyle 77 bin 265 TL ödeme yapılması gerekmektedir. Yani, 2 yıllık doğum borçlanmasında 26.158 TL, 18 aylık askerlik borçlanmasında 19.619 TL fark oluşacaktır.

İhya Planı ve Eksik Prim Ödemesi

Emekli olmak için eksik prim ödemesi olanlar için ihya planı uygulanmaktadır. Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağkur'luların tamamının talebi üzerinde hesaplama yapılır. Günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödemesi yapılarak ihya işlemi gerçekleştirilir. Bu durumda, 1 aylık ihya için 3.453 TL ödeme yapılacaktır.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte emeklilikle ilgili şartlar ve ödeme miktarları değişmiştir. İlgili kişilerin bu yeni tabloya göre hesaplamalarını yaparak en uygun planı seçmeleri önemlidir. EYT'liler ve eksik prim ödemesi olanlar için sunulan seçenekler, emeklilik sürecini daha kolay ve düzenli hale getirecektir.