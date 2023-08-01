SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

Emekli vatandaşlarımıza müjdeli bir haber! SGK destekli olarak alabileceğiniz emekli maaş hesapları üzerinden verilecek olan 50.000 TL bireysel kredi kampanyası için ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere yönelik bir duyuru yapıldı. Bu kampanya, mart ayı sonuna kadar devam edecek ve nisan ayının ilk haftasına kadar ertelendiği açıklandı.

Ağustos Ayı Sonuna Kadar Fırsat: SGK Destekli Emekli Kredisi Kampanyası

1 Ağustos tarihinde başlatılan bu kampanya, normal şartlarda 31 Ağustos tarihinde sona erecekti. Kamu bankaları ve bazı özel bankaların iş birliğiyle düzenlenen emekli kampanyalarından SGK destekli olarak faydalanma imkanınız bulunmaktaydı.

Nasıl Başvurulur?

SGK destekli ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, uygun faiz oranlarıyla işlemlerini gerçekleştirebilmek için bankaların kendi hesapları üzerinden bir şifre oluşturmalı ve internet üzerinden başvuruda bulunmalıdır. Bu kampanyaya Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank katılarak kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlarla birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faizli ödeme imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan 50000 TL Nakit İmkanı!

Kamu bankaları haricinde, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Denizbank ve Finansbank da emekli maaşı alma durumunda ihtiyaç kredisi fırsatları sunmaktadır. Bu bankalar, ödemelerinizi hızlıca hesaplarınıza yatırarak nakit olarak kullanma imkanı sağlamaktadır.

SGK destekli olarak verilen bu ihtiyaç kredisi kampanyaları, emekli vatandaşlarımız için önemli bir fırsat sunmaktadır. Uygun faiz oranları ve gelir belgesiz 50.000 TL kredi imkanı ile finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak artık daha kolay.