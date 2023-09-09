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SGK biraz evvel duyurdu! Ek ödeme yapana 10 yıl erken emeklilik geldi!

Riskli ve zor iş koşullarında çalışan vatandaşlar için yeni uygulamalar hayata geçirildi ve bu uygulamalarla ilgili ayrıntılar hala tartışılmaktadır. Ağır işlerde, santrallerde ve sanayi sektöründe çalışanlar için farklı haklar ve avantajlar sunulabilir. Bu haklardan biri de "fiili hizmet süresi zammı"dır.

SGK biraz evvel duyurdu! Ek ödeme yapana 10 yıl erken emeklilik geldi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-09-2023 16:29

Ek ödeme yapana 10 yıl erken emeklilik geldi! SGK biraz evvel duyurdu- Fiili hizmet süresi zammı, ağır işlerde çalışan vatandaşlar için emeklilik hakkı kazandıran bir ek prim olarak kabul edilir. Ağır işlerde çalışan vatandaşlar, iş güvenliği önlemleri alınsa da bazen kazalara maruz kalabilirler ve bu kazalar sonucunda kalıcı hasarlar oluşabilir. Bu durumda, mağduriyeti önlemek amacıyla devlet kurumları tarafından destek sunulur ve vatandaşlar erken emeklilik taleplerini iletebilirler. Risk seviyesi ve tehlike derecesine bağlı olarak her yıl belirli bir oranda prim ödemesi yapılır.

Fiili Hizmet Zammının Avantajları

Bu özellikle sigortalı inşaat işçileri için büyük bir avantaj sağlar. Meslek gruplarına göre farklı oranlarda (60, 90 ve 180 gün) ek prim ödemelerini içerir. Fiili hizmet süresine sahip olan işçiler, ağır işlerde çalıştıkları için diğer meslek gruplarından daha erken emekli olma fırsatına sahiptirler. Kişinin 60, 90 ve 180 gün prim haklarına sahip olup olmadığı, yaptığı işin derecesine göre belirlenir.

Sağladığı Ekstra Avantajlar

Bu tür çalışanlar, işlerine olan sadakatlerini sürdürebilirler. Fiili hizmet süresi için gerekli olan süre 360 günken, izin günleri, resmi tatiller ve hastalık durumları gibi durumlar söz konusu olduğunda, ilgili mesleğin çalışma koşullarının devam etmesi gerekmeyebilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu tür fırsatlar önemli avantajlar sunar.

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