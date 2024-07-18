SGK başvuru yapanlara 11.000 - 21.000 TL ödeme yapacak! Başvuru yapmazsanız yanacak! Süreyi kaçırmadan başvuru yapın! 

SGK destekli olarak başlatılan bu yeni kampanyada, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilere, banka sicili uygun olması durumunda gelir belgesiz başvuru yapılacak ve 11.000 - 21.000 TL arasında ödeme verilecektir. 11.000 - 21.000 TL arasında nakit ödeme verileceği için bu kredileri bazı özel banka ve kamu bankaları tarafından sağlanacaktır.

11.000 - 21.000 TL KREDİ KAMPANYASI! SSK DESTEKLİ OLACAK!

SSK ve Bağkur emeklileri ile birlikte, sigortalı olarak son 6 aydır aynı iş yerinde çalışan kişiler için başlattıkları bu kredi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olanlar hemen işlem yapabilecek ve kredi alabileceklerdir.

SGK destekli olarak 11.000 - 21.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan kişilere hemen işlem yapılarak destek verilecektir. Kredi alacak kişiler ise başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda hemen kredi verilecektir. 3 kamu bankası tarafından da kredi alabileceksiniz ve bu kredileri dilediğiniz zaman kullanabileceksiniz. 3 kamu bankası haricinde Garanti Bankası ve İş Bankası gibi bankalar üzerinden de kredi notu uygun olan kişiler destek alacaklardır.