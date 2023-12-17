SGK açıkladı: Nakit ödeme verilecek

SGK tarafından hayata geçirilen destek programı, özellikle dul ve yetim bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Bu program kapsamında sağlanan 5.625 TL'lik destek, ATM'ler aracılığıyla kolaylıkla çekilebilecek şekilde düzenlendi. Ödemenin vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanması, ihtiyaç sahiplerine ekonomik bir güvence sunacak ve sosyal yardım programlarının etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacak.

Özellikle çocuğu olmayan dul ve yetimlere yönelik artırılmış destek miktarı, toplumun en savunmasız kesimlerine daha fazla destek olmayı amaçlıyor. Bu sayede, ekonomik zorluklarla başa çıkmakta zorlanan bireylerin yaşam kalitesinin artması hedefleniyor.

Ayrıca, memur ve memur emeklilerini sevindirecek gelişmeler de yaşanıyor. Yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 yıllarında memur maaşlarındaki zam oranları dikkat çekici. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam öngörülüyor. Bu zam oranlarına enflasyon farklarının da eklenmesiyle birlikte, memurların ve emeklilerin maddi durumlarında olumlu bir değişim bekleniyor.