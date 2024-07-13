SGK AÇIKLADI! Emekli Olmak İsteyenler İçin Erken Emeklilik Tekrardan Güncellendi: Emekli Olmak İSTEYENLER Bu Habere...

Ekonomik ve sosyal refah arayışında olan milyonlarca çalışan, erken emeklilik fırsatlarını değerlendirmek ve çalışma hayatını bir an önce sonlandırmak istiyor. Bu bağlamda, geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, yaklaşık 5 milyon kişiye erken emeklilik yolunu açarak önemli bir fırsat sunmuştu. Ancak, EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için de umut ışığı doğdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel durumlarda vatandaşlara erken emeklilik imkanı tanıyan yeni düzenlemeler açıkladı. Sağlık durumunda bozulma yaşayan veya iş kazası ya da meslek hastalığı geçiren kişiler, malulen emeklilik hakkından faydalanarak erken emekli olabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan son açıklamalara göre, çalışma hayatı sırasında belli bir oranda iş gücünü kaybeden çalışanlara malulen emeklilik fırsatı sunuluyor. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücünün en az %60 oranında kaybedilmiş olması ve bu durumun tam teşekküllü bir hastaneden alınan heyet raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Ayrıca, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi kriterlerin de karşılanması gerekiyor. İşte, malulen emeklilik şartları ve kapsamına giren hastalıklar hakkında bilmeniz gerekenler...

Malulen Emeklilik Şartları ve Detayları

Malulen emekli olabilmek için SGK tarafından belirlenen sağlık raporu şartının yanı sıra prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartı da bulunmaktadır. Öncelikle, malulen emekli olabilmek için en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak ve 1800 gün prim ödemesi yapmış olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra, maluliyet durumunun sigortalılık tarihinden sonra meydana gelmiş olması şartı aranmaktadır. Yani, sigorta giriş tarihinden sonra hastalık veya iş kazası gibi durumlara maruz kalanlar malulen emekli olabilmektedir.

Kanser Hastalıkları

Kanser türlerinin büyük bir kısmı, erken teşhis ve tedaviye rağmen iş gücünü ciddi ölçüde kaybettirebilir. Özellikle ilerlemiş evredeki kanser hastaları, malulen emeklilik hakkından faydalanabilirler. Kanser hastalığı, bireylerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini büyük ölçüde etkileyebilir, bu nedenle bu hastalık kapsamında malulen emeklilik başvurusu yapılabilmektedir.

Kardiyovasküler Hastalıklar

Kalp yetmezliği, ciddi koroner arter hastalığı ve ağır hipertansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklar, kişinin çalışma kapasitesini önemli ölçüde azaltabilir. Bu tür hastalıklar, kişinin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesini zorlaştırdığı gibi, iş hayatında da ciddi kısıtlamalara neden olabilir. Bu nedenle kardiyovasküler hastalıklar, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilir.

Nörolojik Hastalıklar

Multiple skleroz (MS), Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleri gibi nörolojik hastalıklar, iş gücünün kaybına yol açabilir. Bu hastalıklar, bireylerin motor becerilerini, bilişsel yeteneklerini ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek iş hayatından erken çekilmelerine neden olabilir. Bu nedenle nörolojik hastalıklar, malulen emeklilik kapsamında yer almaktadır.

Psikiyatrik Hastalıklar

Şizofreni, bipolar bozukluk ve ağır depresyon gibi ciddi psikiyatrik hastalıklar, bireylerin günlük yaşamlarını ve iş hayatlarını olumsuz etkileyebilir. Bu tür hastalıklar, kişinin sosyal ilişkilerini ve iş performansını ciddi şekilde bozabilir. Dolayısıyla, psikiyatrik hastalıklar da malulen emeklilik için uygun görülen hastalıklar arasında yer almaktadır.

Solunum Sistemi Hastalıkları

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), ağır astım gibi solunum sistemi hastalıkları, kişinin çalışma yetisini ciddi şekilde azaltabilir. Bu tür hastalıklar, bireyin fiziksel aktivitelerini kısıtlayarak iş gücünde önemli kayıplara yol açar. Bu nedenle, solunum sistemi hastalıkları da malulen emeklilik kapsamında değerlendirilmektedir.

Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları

Kas distrofileri, romatoid artrit ve ileri derece osteoartrit gibi kas ve iskelet sistemi hastalıkları, iş gücünü kaybettiren hastalıklar arasında yer alır. Bu tür hastalıklar, bireylerin hareket kabiliyetlerini ve günlük yaşam aktivitelerini büyük ölçüde kısıtlayarak iş hayatını sürdürebilmelerini engeller. Bu nedenle, kas ve iskelet sistemi hastalıkları da malulen emeklilik hakkı tanınan hastalıklar arasında yer almaktadır.

Diyabet ve Komplikasyonları

Kontrol edilemeyen diyabet ve bunun sonucunda gelişen ciddi komplikasyonlar, iş gücünü kaybettiren durumlar arasında yer alır. Diyabetik retinopati, nöropati gibi durumlar, kişinin çalışma kapasitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, diyabet ve komplikasyonları da malulen emeklilik kapsamında değerlendirilmektedir.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Çalışma hayatı sırasında iş kazası geçirmek veya meslek hastalığına yakalanmak, belirlenen oranda yani %60 iş gücünü kaybetmeye neden olabilir ve bu durum malulen emeklilik kapsamına girer. İş kazaları ve meslek hastalıkları, bireyin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini büyük ölçüde etkileyebilir, bu nedenle bu tür durumlar da malulen emeklilik hakkı tanınan durumlar arasında yer almaktadır.

Malulen Emeklilik İçin Başvuru Süreci

Malulen emekli olabilmek için öncelikle sigortalı olarak belirli bir süre çalışmış olmak ve iş gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmak gerekmektedir. Bu durum, sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir. Sağlık kurulu raporu, tam teşekküllü bir hastaneden alınmalı ve SGK tarafından onaylanmalıdır. Raporda, hastalığın veya iş gücü kaybının sigorta giriş tarihinden sonra meydana geldiği belirtilmelidir.