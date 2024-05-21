SGK Açıkladı! Artık Hapis Cezası Gelecek! Aman Dikkat!

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, önemli bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, vatandaşların sosyal güvenlik haklarını koruma amacıyla "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu"nu kurduklarını duyurdu. Bu platform sayesinde, kötü niyetli kişilerin sahte sigorta ve iş yerleri oluşturarak haksız kazanç elde etmeleri engellenecek. Bu yenilik, sosyal güvenlik sisteminin daha adil ve güvenilir bir şekilde işlemesini sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni platform ile eş dost arasında iş yerinde çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişiler ve sahte iş yerleri hızla tespit edilip ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu yenilikçi uygulamanın nasıl işleyeceği, sahte sigortalılık ve sahte iş yerleriyle mücadelede ne tür adımlar atılacağını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Tespiti: Nasıl İşleyecek?

Yeni platformun en büyük hedeflerinden biri, sahte sigortalılık ve sahte iş yerlerini tespit ederek bu tür dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek. Tespit edilen sahte sigortalılar ve sahte iş yerlerine karşı yapılacak işlemler şöyle sıralanıyor:

Bağlanan Aylıkların İptali: Sahte sigortalılık tespit edildiğinde, bu kişiler için bağlanmış olan aylıklar derhal iptal edilecek. Ayrıca, bu kişilere ödenmiş olan maaşlar ve diğer sosyal güvenlik ödemeleri faiziyle geri alınacak. Savcılığa Suç Duyurusu: Sahte sigortalılık ve sahte iş yeri düzenleyen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. Böylece, hukuki süreç başlatılacak ve sorumlular adalet önünde hesap verecek. Ağır Yaptırımlar: Sahte iş yerleri ve sahte sigortalı bildiriminde bulunan işverenlerin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve iş yeri sicil numarası iptal edilecek. Bu işverenler, yasal süreçler ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Sahte İş Yeri ve Sigortalılara Uygulanan Yaptırımlar

Yeni platform, sahte iş yerleri ve sahte sigortalılara karşı geniş kapsamlı yaptırımlar uygulayacak. Bu yaptırımların ayrıntıları şöyle:

Tescil Kaydının İptali : Baştan beri sahte olduğu tespit edilen iş yerlerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve iş yeri sicil numarası iptal edilecek.

: Baştan beri sahte olduğu tespit edilen iş yerlerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve iş yeri sicil numarası iptal edilecek. Ödenen Primlerin Gelir Kaydedilmesi : Sahte iş yerlerinden ödenen primler, Borçlar Kanunu hükümlerince iade edilmeyerek SGK tarafından gelir kaydedilecek.

: Sahte iş yerlerinden ödenen primler, Borçlar Kanunu hükümlerince iade edilmeyerek SGK tarafından gelir kaydedilecek. Teşvik ve Desteklerin Geri Alınması : Yersiz yararlanılan teşvik ve destekler, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacak.

: Yersiz yararlanılan teşvik ve destekler, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacak. Asgari İşçilik Araştırmaları : İşyeri ile ilgili asgari işçilik araştırma veya inceleme işlemi yapılmış ise sahte bildirimler iptal edilerek yeniden hesaplama ve değerlendirme yapılacak.

: İşyeri ile ilgili asgari işçilik araştırma veya inceleme işlemi yapılmış ise sahte bildirimler iptal edilerek yeniden hesaplama ve değerlendirme yapılacak. Vergi Dairesine Bilgi Verilmesi : Vergi mevzuatı açısından gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili vergi dairesine bilgi verilecek.

: Vergi mevzuatı açısından gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili vergi dairesine bilgi verilecek. Ödeneklerin ve Sağlık Giderlerinin Tahsili : Sahte sigortalı bildirimleri nedeniyle SGK'nın ödediği aylık, gelir, geçici iş göremezlik ödenekleri ve sağlık giderleri, işverenden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecek.

: Sahte sigortalı bildirimleri nedeniyle SGK'nın ödediği aylık, gelir, geçici iş göremezlik ödenekleri ve sağlık giderleri, işverenden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecek. Diğer İş Yerleri için Denetim : Gerek duyulması halinde, işverenin diğer tüm iş yerleri için de sahte iş yeri/sahte sigortalılık kapsamında denetim faaliyeti gerçekleştirilecek.

: Gerek duyulması halinde, işverenin diğer tüm iş yerleri için de sahte iş yeri/sahte sigortalılık kapsamında denetim faaliyeti gerçekleştirilecek. Meslek Mensuplarının Sorumluluğu : Sahte sigortalı bildirimlerinde sorumluluğu tespit edilen serbest muhasebeci ve mali müşavirler, işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacak.

: Sahte sigortalı bildirimlerinde sorumluluğu tespit edilen serbest muhasebeci ve mali müşavirler, işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacak. Meslek Odalarına Bilgi Verilmesi : Meslek mensubunun bağlı bulunduğu meslek odasına disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere bilgi verilecek.

: Meslek mensubunun bağlı bulunduğu meslek odasına disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere bilgi verilecek. Cumhuriyet Savcılıklarına Suç Duyurusu: İlgililer hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Yaptırımların Uygulanmasında Dikkat Edilen Noktalar

Sahte sigortalılık ve sahte iş yerlerine karşı getirilen bu yeni düzenlemelerle birlikte, sosyal güvenlik sistemindeki suistimallerin büyük ölçüde önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu uygulama ile birlikte, vatandaşların haklarını korumak ve haksız kazanç elde etmeyi amaçlayan kişilerle mücadele etmek için önemli bir adım atılmış oluyor.

Yeni platformun işleyişi, yalnızca sahte sigortalı ve sahte iş yerlerini tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu kişilerin kazanç elde etmesini de engelliyor. Sahte sigortalıların aylıkları iptal edilirken, ödenmiş maaş ve sosyal güvenlik ödemeleri de geri alınıyor. Bu şekilde, sosyal güvenlik sistemine yapılan haksız müdahaleler minimuma indirilmeye çalışılıyor.

Bunun yanı sıra, sahte sigortalı bildirimlerinde yer alan serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin de sorumlu tutulması, bu kişilerin dikkatli ve dürüst çalışmasını teşvik ediyor. Meslek mensuplarının bağlı bulundukları odalara yapılan bildirimler sayesinde, mesleki disiplinin korunması ve suistimallerin önlenmesi sağlanıyor.