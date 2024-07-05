SEYYANEN ZAM ve REFAH PAYI geldi! Ne Kadar Daha Fazla EMEKLİLERE Maaş Zammı Olacak?

Geçim sıkıntıları her geçen gün artan emekli vatandaşlar, "Emekliye refah payı verilecek mi?" sorusunu sıkça soruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Emekliye Refah Payı Verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada “Emekliye refah payı gündemimizde yok” diyerek emeklilerin refah payı beklentilerini net bir şekilde yanıtladı. Bu açıklama, emekliler arasında hayal kırıklığına neden oldu, çünkü artan yaşam maliyetleri karşısında ek bir gelir beklentisi içindeydiler. Bakan Işıkhan’ın bu açıklaması, refah payı umudunu şimdilik sona erdirdi.

Kök Aylığa Zam Gelecek mi?

Halen 10 bin lira olan en düşük emekli aylıkları ve 17 bin 2 lira olan asgari ücrete, son dakika bir sürpriz olmazsa, zam yapılması beklenmiyor. Bakan Işıkhan’ın açıklamalarına göre, kök aylıklarda bir artış planlanmıyor. Bu durum, özellikle düşük maaşlı emekliler için finansal sıkıntıların devam edeceği anlamına geliyor.

Emekli Maaş Zammı Ne Kadar?

TÜİK verilerine göre, altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 19,3, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ise yüzde 24,73 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, altı aylık enflasyon oranında zamlanacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamda ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) etkili olacak.

Memur ve Memur Emeklileri İçin Zam Oranları

Toplu sözleşme gereği, memur emeklileri yüzde 10'luk artışın yanı sıra enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden de zam alacak. Buna göre, memur emeklileri toplamda yüzde 19,31 oranında zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Zam Oranları

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 24,73 yansıtılacak. Ancak bu zam oranı sadece kök maaşlara uygulanacak. Bu nedenle, kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri zam alamayacak. Kök aylığı 9 bin lira olan emekliler ise yüzde 12,3 zam oranıyla karşılaşacak ve aylıklarında kısmi bir artış yaşayacak.