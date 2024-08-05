SEYYANEN ZAM ONAYI! SSK ve Bağkur Emeklisine 7'sinden Sonra ZAMLI Maaşlar Yatacak!

SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emekli maaşları, 7 Ağustos Çarşamba günü hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 4 milyon emekli, maaş farkı olarak 20 TL’den 2500 TL’ye kadar ödeme alacak. Bu ödeme ile tüm maaşlar seyyanen destek ile 12.500 TL'ye tamamlanacak ve Ocak ayına kadar en düşük aylık 12.500 TL olarak uygulanacak. İşte emekli maaşlarındaki bu önemli değişikliklerin detayları:

Temmuz Ayında Emekli Maaşlarında Yapılan Değişiklikler

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, 7 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılacak ve yaklaşık 4 milyon kişi maaş farkı alacak. Bu maaş farkı, 20 TL ile 2500 TL arasında değişiyor. Tüm aylıklar, seyyanen destekle 12.500 TL’ye tamamlanacak ve Ocak ayına kadar en düşük emekli maaşı bu seviyede uygulanacak. Bu düzenleme, emeklilere önemli bir rahatlama sağlayacak.

Emekli Maaşlarına Ek Ödeme Oranı Değişti

Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, emekli maaşlarına yapılan ek ödemeler de değişti. Temmuz ayında, maaşlara göre yapılan ek ödemeler, yüzde 4 ve yüzde 5 oranında uygulanacak. Daha önce belli bir seviyenin altındaki maaşlara yüzde 5, diğer maaşlara ise yüzde 4 ek ödeme yapılırken, Temmuz itibarıyla bu oranlar yeniden düzenlendi. En düşük kök aylıklara yüzde 5, diğer aylıklara ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

Ek Ödeme Hesaplaması Örneği

Haziran ayında kök aylığı 15 bin TL olan bir emeklinin maaşına yüzde 4 ek ödeme uygulanıyordu ve toplam ödeme 15.600 TL oluyordu. Ancak Temmuz ayında kök aylığı yüzde 24,73 oranında artırılarak 18.710 TL’ye yükseldi. Bu durumda, emeklinin ek ödemesi de yüzde 4 oranında hesaplandığından, toplam ödeme 19.459 TL oldu. Ek ödeme miktarı ise 600 TL’den 749 TL’ye çıktı.

Yeni Sınır ve Ek Ödeme Oranı

Temmuz ayında yapılan artışlarla birlikte, ek ödeme oranının uygulanma sınırı da değişti. Önceden 7.135 TL olan sınır, Temmuz itibarıyla 8.513 TL olarak belirlendi. Yani, kök aylığı 8.513 TL’nin altında olan emeklilere yüzde 5 ek ödeme yapılacak, bu tutarın üstündeki aylıklara ise yüzde 4 ek ödeme uygulanacak.

Hem Ek Ödeme Hem de Seyyanen Destekte Artış

Emekli maaşlarının artırılmasıyla birlikte hem ek ödeme miktarları hem de seyyanen destekler de yükseldi. Örneğin, Haziran ayında kök aylığı 8.000 TL olan bir emekli, yüzde 4 ek ödeme ile 320 TL alıyordu. Temmuz ayında ek ödeme oranı yüzde 5'e çıkarıldığı için bu miktar 400 TL'ye yükseldi. Ayrıca, Haziran ayında 10.000 TL maaş alan emekli, Temmuz itibarıyla seyyanen destekle 12.500 TL maaş almaya başladı. Bu durum, emeklinin hem ek ödeme miktarını hem de maaşını artırdı.

Aylıkların Tamamlanması

Örneğin, kök aylığı 9.500 TL olan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisi, Haziran ayında 380 TL ek ödeme ve 120 TL '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte toplamda 10.000 TL alıyordu. Temmuz ayında, kök aylığı yüzde 24,73 oranında artırılarak 11.849,35 TL oldu. Ek ödeme ise yeni kök aylığı üzerinden hesaplandığı için 473,97 TL’ye çıktı. Bu emeklinin toplam geliri 12.323,32 TL oldu ve hesabına 12.500 TL yatırıldı.

Bu değişiklikler, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek ve finansal rahatlama sağlayacak. Hem ek ödemeler hem de maaş artışları, emeklilere önemli bir destek sunuyor.