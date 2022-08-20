Şeyma Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi paylaşımı olay oldu

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisiyle yeni bir pozunu daha 3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaştı. Bir örnek pantolon giydikleri görülen çiftin fotoğrafı, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Meedo ile fotoğrafının peşinden kızı Melisa ile de bir karesini paylaşan ünlü isim, gönderisine "M&M beni gülümsetiyor ve güldürüyor" yazarak, sonsuzluk ve beyaz kalp emojisi ekledi.

"EVLENİN ARTIK"

Subaşı'nın kısa sürede 58 binden fazla beğeni alan bu paylaşımına, takipçileri; "Yakında tekrar ayrılırlar, çocuk oyununa dönüştü ilişkileri", "Evlenin artık" ve "Bence enerjileri çok uyuyor, çok da yakışıyorlar" gibi yorumlar yaptı.

Fenomen isim, bu paylaşımının ardından iste Mısır'a gittiğini duyurdu. Uçaktan ve sahilden de fotoğraflarını yayınlayan Şeyma Subaşı'na, adeta beğeni ve yorum yağdı.