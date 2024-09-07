Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde: 1 milyon 200 bin görüntülenmeyi paylaştı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, son olarak Instagram hikâyelerindeki görüntülenme sayısını takipçileriyle paylaştı. Hikâyelerinin 1 milyon 200 bin kişi tarafından görüntülendiğini gösteren ekran görüntülerini "Sabırlı olun" notuyla paylaşan Subaşı, hayranlarını merak içinde bıraktı.

Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde: 1 milyon 200 bin görüntülenmeyi paylaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2024 16:08

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde yaptığı iddialı ve cesur paylaşımlarla dikkat çeken Subaşı, bu kez Instagram’daki story görüntülenmeleriyle gündeme geldi. Subaşı, hikayelerinin tam 1 milyon 200 bin kişi tarafından görüntülendiğini takipçileriyle paylaşarak, herkesi merak içinde bıraktı.

Şeyma Subaşı, paylaştığı video ile birlikte "Gerçekten çok heyecanlıyım ve her şeyi sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Sabırlı olun." notunu düşerek dikkatleri üzerine çekti. Subaşı’nın bu gizemli açıklamasının ardından sosyal medyada büyük bir beklenti oluştu. Takipçileri, Subaşı'nın ne açıklayacağını merakla beklerken, ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz günlerde, Acun Ilıcalı'nın yılın düğününden paylaştığı kareleri önce beğenip ardından beğenisini geri çeken Subaşı, bu hareketiyle de magazin gündeminin odak noktası olmuştu. Şeyma Subaşı, aşk hayatı ve Instagram’da yaptığı sansasyonel paylaşımlarla her zamanki gibi gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Şimdi ise, Subaşı’nın bu büyük açıklaması için herkes sabırsızlıkla bekliyor!

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