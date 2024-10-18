Şevval Sam'ın iki saatlik konser ücreti tartışma yarattı

Geçtiğimiz günlerde bir davette kadın cinayetleri konusunda konuşmak istememesi ve sergilediği tavırlarla tepki toplayan Sam, bu sefer de Konak Belediyesi’nden alacağı konser ücretiyle gündeme geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Konak Belediyesi, Şevval Sam ile 2 saatlik bir konser için 5.300.000 TL karşılığında anlaşma yaptı. Ancak bu yüksek ücret, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük bir tartışma başlattı. Eleştiriler, bu bütçenin konser yerine belediye hizmetlerine harcanmasının daha uygun olacağı yönünde.

Şevval Sam, daha önce kadın cinayetleriyle ilgili konuşmama kararını, "O akşam o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim. Toplumsal olaylar karşısında durduğum yerden bir milim bile şaşmadım" şeklinde savunmuştu. Ancak ünlü sanatçının aldığı konser ücreti konusundaki tartışmalar, kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor.