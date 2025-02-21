Şevval Sam’dan radikal değişim! Yeni imajı olay oldu

Saçlarını kısacık kestiren Şevval Sam: "Benim için büyük değişiklik, beğendiniz mi acaba? Bazen alışkanlıklardan vazgeçmek enerjimizi yükseltir."

Şevval Sam’dan radikal değişim! Yeni imajı olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2025 15:27

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti! Konser öncesi kulisten paylaştığı videoda kısacık kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken ünlü isim, yeni tarzını takipçileriyle buluşturdu.

Şevval Sam, ilk kez yeni imajını paylaşarak değişimin önemine vurgu yaptı. Videoya şu notu ekledi:

“Bazen alışkanlıklardan vazgeçmek enerjimizi tazeliyor. Değişiklik iyidir! İlk defa da sizinle yeni imajımı paylaşmak istedim.”

Ünlü sanatçının radikal değişimi, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Şevval Sam’ın yeni tarzı için, takipçileri "Her haliyle zarif", "Yıllara meydan okuyor" ve "Kısa saç da çok yakışmış" gibi yorumlar yaptı.

Şevval Sam, hem sesi hem de tarzıyla fark yaratmaya devam ediyor!

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