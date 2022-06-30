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Gecce Magazin Haberleri

‘Sevmek Zamanı’nda sırlar ortaya döküldü!

Yapımını Süreç Film’in üstlendiği ekranların yeni dizisi ‘Sevmek Zamanı’, atv ekranlarında yayınlanan ilk iki bölümüyle pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelmeyi başardı.

‘Sevmek Zamanı’nda sırlar ortaya döküldü!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 30-06-2022 14:11

Zamansız karşılaşan Firuze ve Kağan’ın imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesini konu alan ‘Sevmek Zamanı’nın ilk bölümüne Kağan’ın evli olduğunun ortaya çıkması damga vurmuştu. İkinci bölümün finalinde ise Firuze, büyük aşk yaşadığı Kağan’ın sırrını öğrendi! 

‘Sevmek Zamanı’ seyircisi ilk iki bölümde art arda gelen sürprizlerin ardından üçüncü bölümü merakla beklemeye başladı. Bölümden yayınlanan ilk fragmanda Kağan’ın karısı Leyla ve Firuze’nin yüzleşmesi ile birlikte Feryat’ın kardeşi Firuze’nin evli bir adamla aşk yaşadığını öğrenmesi gibi kritik gelişmeler yer aldı. 

Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yorum yağmuruna tutulurken, büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Firuze’nin ne yapacağı merak konusu oldu.   

‘Sevmek Zamanı’, üçüncü bölümüyle 4 Temmuz Pazartesi 20.00’de atv’de.

Sevmek Zamanı 3. bölüm fragmanı:

 

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