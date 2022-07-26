'Seversin’e sürpriz konuk

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği, her çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Seversin, dinamik hikayesi ile olduğu kadar konuk oyuncuları ile de adından söz ettiriyor. Diziye bu kez, performansı ile her daim dikkat çeken sevilen oyuncu Ömer Faruk Çavuş konuk oluyor.

27 Temmuz Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 9’uncu bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Çavuş, Tolga Tuna’nın hem arkadaşı hem de rakibi Onur Yekta karakterine hayat verecek.

Onur ve Tolga’nın arkadaşlığı ne zaman nerede başladı? Çok yakın arkadaş olan ikilinin arasında ne yaşandı? Onur’un gelişi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?

Seversin yeni bölümleri ile her Çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de…