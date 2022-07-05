Seversin setinde eğlenceli anlar…

Oldukça keyifli geçen çekimlerde oyuncuların objektiflere yansıyan neşeli halleri sosyal medyada dizinin takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

İlayda Alişan’ın Asya, Burak Yörük’ün de oyuncu Tolga Tuna karakterine hayat verdiği dizinin, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

Seversin yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de…