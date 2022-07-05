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Gecce Magazin Haberleri

Seversin setinde eğlenceli anlar…

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği dizisi Seversin, her çarşamba yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Eğlenceli hikayesi ile her hafta ilgiyle takip edilen dizide Tolga ve Asya'nın aşkı boyut değiştiriyor ve Tolga, Asya ile nişanlanıyor.

Seversin setinde eğlenceli anlar…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-07-2022 10:48

Oldukça keyifli geçen çekimlerde oyuncuların objektiflere yansıyan neşeli halleri sosyal medyada dizinin takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

İlayda Alişan’ın Asya, Burak Yörük’ün de oyuncu Tolga Tuna karakterine hayat verdiği dizinin, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

 

 

Seversin yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de…

 

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