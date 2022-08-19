Sevda Deniz Karali'nin yeni teklisi; "Bir Fotoğraf Çekinebilir miyiz?”

Kendi parçalarının yanı sıra cover tekliler yayınlayan, YouTube’da yakaladığı başarıyı daha geniş kitlelere ulaştıran Sevda Deniz Karali; hepimizin zihninde ve kulaklarında yer etmiş Mirkelam’ın “Bir Fotoğraf Çekinebilir miyiz?” parçasını yeniden yorumladı.

“Bir Fotoğraf Çekinebilir miyiz?”, Sevda Deniz Karali’nin yorumu ve Pasaj & Garaj Müzik etiketiyle 19 Ağustos Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Farklı sanat dallarıyla da uğraşan Sevda Deniz Karali, soft ve renkli tarzıyla bu şarkıyı güncel akımların dışında bambaşka bir atmosfer yaratarak kendi yorumunu kattı. Sevda Deniz Karali, melodik ve yoğun hislerle dolu parçalarını 2023 yılında bir albümde de toplayacak.