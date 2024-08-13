Servis Ücretlerinde Fahiş Artış! Veliler Tepkili

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül'de başlıyor, ancak servis ücretleri şimdiden velilerin gündeminde. UKOME, en kısa mesafe için yıllık servis ücretini 23 bin lira olarak belirlerken, bazı özel okullar bu rakamı ek hizmetler gerekçesiyle 70 bin liraya kadar çıkardı. Özellikle bir zincir özel okulda, geçen yıl 39 bin lira olan en kısa mesafe ücreti bu yıl 71 bin liraya yükseldi.

UKOME’nin yüzde 16’lık zammını yetersiz bulan servis şoförleri, artan maliyetleri öne sürerek yüksek fiyatları savunuyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Başkanı Günhar Sinar, rekabet ortamının sağlanması gerektiğini vurgularken, özel okul sahiplerinin servis esnafına hak ettiği ücreti yansıtmadığını belirtti. Veliler ise hem güvenlik hem de artan fiyatlar nedeniyle endişeli.

Fahiş fiyatlar ve yetersiz hizmet velilerin tepkisini çekiyor!