Serhat'ın klibinde Brezilya rüzgarı esti

Dünya müzik listelerindeki başarılı çıkışlarıyla uluslararası müzik arenasında adından söz ettiren Serhat, global pop müziğin farklı ritimlerini buluşturan ‘’That’s How I Feel’’ albümünün ilk video klibini Chocolate Flavour Rishi Rich Remix’e çekti.

Remix’ini, Madonna başta olmak üzere birçok dünya starı ile çalışan Rishi Rich’in yaptığı şarkının video klibinin çekimi üç günde dev bir ekip ile gerçekleştirildi. Serhat’a klibinde, özel olarak Brezilya’dan gelen 5 model eşlik etti.

Yaz atmosferini yansıtan, sıcak, keyifli ve dinamik görüntüleriyle ekranlarda Brezilya rüzgarı estiren video klip, yazın öne çıkan video klipleri arasında gösteriliyor.

Chocolate Flavour, piyasaya çıkar çıkmaz dünya dans listelerinde ilk 50 şarkı arasına girerek, çok önemli bir başarıya da imza attı.