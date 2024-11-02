Serenay Sarıkaya'ya “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” ödülü!

Latin Amerika ve İspanya'yı kapsayan İspanyolca yayıncılık dünyasının en büyük ödülleri sayılan Produ Ödülleri 31 Ekim'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ay Yapım’ın sevilen dizilerinden ‘Aile’deki Devin karakteriyle başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya Produ Ödülleri’nde “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. Yer aldığı projelerde oyunculuğuyla alkışları toplayan Serenay Sarıkaya ödül törenine teşekkür videosuyla katıldı.

Ay Yapım’ın ekranlara geldiği dönem Türkiye’de reyting rekorları kıran dizisi ‘Aile’ birçok ülkede gösterilmeye ve büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın önde gelen, sadece İspanyolca yayın yapan, büyük TV kanallarından Telemundo’da yayınlanmaya başlayan dizi ‘La Familia’ ismiyle İspanyolca olarak izleyicilerle buluşuyor.