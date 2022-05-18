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Gecce Magazin Haberleri

Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulacak projesi!

Serenay Sarıkaya, daha önce reklam yüzü olduğu jean markası ile yeni koleksiyon için de el sıkıştı.

Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulacak projesi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-05-2022 16:16

Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu jean markasını lansmanında önceki gün ev sahipliği yaptı. Lansmandaki tarzıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya'nın enerjik halleri de gözlerden kaçmadı. Oyuncunun  ilginç baş aksesuarlı tarzı sosyal medyada eleştirilere neden oldu. 

Yüzü olduğu jean markasıyla yeni koleksiyon için el sıkışan Sarıkaya'nın yeni anlaşmadan  3 milyon TL aldığı iddia edildi. Çıkan dedikoduların ardından sosyal medya kullanıcıları, ''Siz kazanın, biz zamlı giyinelim' yönünde yorumlar yaptı.

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