Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulacak projesi!

Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu jean markasını lansmanında önceki gün ev sahipliği yaptı. Lansmandaki tarzıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya'nın enerjik halleri de gözlerden kaçmadı. Oyuncunun ilginç baş aksesuarlı tarzı sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Yüzü olduğu jean markasıyla yeni koleksiyon için el sıkışan Sarıkaya'nın yeni anlaşmadan 3 milyon TL aldığı iddia edildi. Çıkan dedikoduların ardından sosyal medya kullanıcıları, ''Siz kazanın, biz zamlı giyinelim' yönünde yorumlar yaptı.