Serenay Sarıkaya'nın Boğaz Turu'nde keyfi kaçtı: 'Silin o fotoğrafları'

Mert Demir'le yaşadığı aşkla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, Yalı Çapkını teknesinde görüntülendi. Sarıkaya, magazin muhabirlerinden fotoğrafları silmelerini istedi.

Serenay Sarıkaya'nın Boğaz Turu'nde keyfi kaçtı: 'Silin o fotoğrafları'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2024 17:33

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Bebek sahilinden bir tekneye binerek Boğaz turu yaptı. Sarıkaya'nın bindiği teknenin isminin "Yalı Çapkını" olduğu öğrenildi. Ancak güzel oyuncu, teknenin güvertesinde alınan bazı görüntülerden rahatsız oldu ve keyfi kaçtı.

Görüntülerin çekilmesinden memnun olmayan Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım aracılığıyla basın mensuplarına mesaj gönderdi. Barım, "Rica etsem bu görüntüler silinebilir mi? Biz bu görüntülerin yayınlanmasını istemiyoruz. Zaten Serenay'ın da keyfi kaçtı" diyerek fotoğrafların kullanılmaması talebinde bulundu.

Sarıkaya'nın bu talebi, olayın ardından sosyal medyada da tartışmalara yol açtı. Bazı hayranları oyuncunun mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini savunurken, bazıları da bu tür durumların ünlülerin hayatında kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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