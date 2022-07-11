Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozları!

Aşklarını dolu dizgin yaşayan güzel oyuncu ve Evirgen, şimdilerde Yunanistan'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından tatilde kareler paylaşan Sarıkaya, siyah bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Yunanistan tatili devam eden Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen çiftine fotoğrafçı Burcum Baygut da katıldı. Güzel oyuncu, son olarak beyaz mayosunun üzerine giydiği kırmızı desenli gömleği ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Baygut ile de bir pozunu yayınlayan Sarıkaya, gönderisine; "Bizimle oturamazsın!" notunu düştü.