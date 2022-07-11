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Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozları!

İşletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir Yunanistan'ın Kiklad Adaları’ndaki Naousa bölgesinde sevgilisiyle tatil yapıyor. Yorgunluk atan ünlü isim, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Sarıkaya, tatil pozlarıyla da adından söz ettirdi. İşte o kareler

Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2022 12:22

Aşklarını dolu dizgin yaşayan güzel oyuncu ve Evirgen, şimdilerde Yunanistan'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından tatilde kareler paylaşan Sarıkaya, siyah bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

 

 

PAYLAŞMAYA DOYAMADI

Yunanistan tatili devam eden Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen çiftine fotoğrafçı Burcum Baygut da katıldı. Güzel oyuncu, son olarak beyaz mayosunun üzerine giydiği kırmızı desenli gömleği ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Baygut ile de bir pozunu yayınlayan Sarıkaya, gönderisine; "Bizimle oturamazsın!" notunu düştü.

 

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