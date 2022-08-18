Serenay Sarıkaya'dan milyonlarca TL'lik yatırım!

Rol aldığı diziler ve reklamlar sayesinde hatırı sayılır gelir elde eden Serenay Sarıkaya'nın, kazancını arsaya yatırmaya devam ettiği ortaya çıktı. Oyuncunun, yatırımlarını geçtiğimiz sene tatil için gittiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan Assos'a yaptığı öğrenildi.

20 DÖNÜM!

Sarıkaya'nın, son projesinden elde ettiği ücretin tamamını Assos'tan toprak alarak değerlendirdiği iddia edildi. Oyuncu, şu zamana kadar yaklaşık 20 dönümlük bir yer sahibi oldu.

Güzel oyuncunun aldığı arsaların şu anki değerinin ise, 40 Milyon TL’yi geçtiği konuşuluyor.