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Gecce Magazin Haberleri

Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken açıklamalar!

Serenay Sarıkaya, katıldığı ödül töreninde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken açıklamalar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-05-2022 16:27

Yüzü olduğu dünyaca ünlü markanın kolyesiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya,  ''Yılın İşbirliği'' ödülüne layık görüldü. Oyuncu, "Beraber yürümekten çok keyif aldığım bir marka. Beni böyle onurlandırmaları çok mutlu etti. Çok mutluyum, birbirimize çok yakıştığımızı düşünüyorum" dedi. Muhabirin "Yılanlarda etrafınızı sarmış biraz" demesi üzerine Sarıkaya, "Daha sarmadı. Daha yeni başlıyoruz. Yılanın benim için önemli olduğu bir döneme giriyoruz. O yüzden ilginç bir buluşma, ilginç bir tesadüf oldu. Bende çok mutluyum koleksiyonu temsil ettiğim için." dedi.

 

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