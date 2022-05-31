Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken açıklamalar!

Yüzü olduğu dünyaca ünlü markanın kolyesiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, ''Yılın İşbirliği'' ödülüne layık görüldü. Oyuncu, "Beraber yürümekten çok keyif aldığım bir marka. Beni böyle onurlandırmaları çok mutlu etti. Çok mutluyum, birbirimize çok yakıştığımızı düşünüyorum" dedi. Muhabirin "Yılanlarda etrafınızı sarmış biraz" demesi üzerine Sarıkaya, "Daha sarmadı. Daha yeni başlıyoruz. Yılanın benim için önemli olduğu bir döneme giriyoruz. O yüzden ilginç bir buluşma, ilginç bir tesadüf oldu. Bende çok mutluyum koleksiyonu temsil ettiğim için." dedi.