Serdar Ortaç'ın yeni gelir kapısı! Ayda 120 bin lira kazanıyor

Bir dönem kumar borcu olan Serdar Ortaç, kişiye özel videolarla, doğum günü gibi özel kutlamalar, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar ile kazanç sağlıyor. Şarkıcı, sosyal medyada kişiye özel videolar çekerek ayda 120 bin lira kazanıyor.

Ortaç "Maksadım para kazanmak değil, insanları mutlu etmek... Yaklaşık bir yıldır bir sosyal medya platformu ile anlaşarak sevenlerime özel videolar çekiyorum. Doğum günlerini kutluyorum, küs olan çiftleri barıştırıyorum, yani benim aracılığımla karşı tarafa istedikleri özel mesajı iletiyorlar. Videolarımda bazen küçük bir bölüm de olsa şarkı da söylüyorum. Ayda ortalama 100 video çekiyorum. Bana büyük bir ilgi var. En çok video'su istenen ünlü isim benim.Sevenlerimin hepsi özel ve onları mutlu etmek için de bu platformla iş birliği yapıyorum. Videolar karşılığında belli bir ücret ödeniyor. Bana yıl sonunda ödenecek. Ben videoları para kazanmak için çekmiyorum, önemli olan sevenlerimin özel olduğunu onlara göstermek'' ifadelerini kullandı.