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Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor! "Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın"

Önceki gün Etiler’deki bir stüdyoya girerken görüntülenen Serdar Ortaç, “Yeni bir şarkı yaptım. Adı ‘İlaç’. Onun için stüdyoya geldim” dedi. Ünlü popçu hayatını konu alan bir Sinema filmi projesi olduğunu da açıkladı: “Bir senaryo geldi. Bayıldım ama ben oynamayacağım.” Ortaç, “Sizi kimin oynamasını istersiniz?” sorusuna da gülerek yanıt verdi: “Japon’a benzeyen biri!”

Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2022 15:12

Popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir stüdyoya girerken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, "Yeni bir tane şarkı yaptım, adı 'İlaç.' O yüzden stüdyoya geldim. Güzel, değişik bir şey yaptım. Yani yine Serdar Ortaç, değişik bir şey dediğime bakmayın." diye konuştu.

"BEN KARIŞMAM"

52 yaşındaki şarkıcı, son dönemde gündem olan sanatçıların sahne kostümleri tartışması polemiğinin sorulması üzerine "Ben karışmam ya. Ne olur beni karıştırmayın." diyerek bu konulara girmek istemediğini belirtti.

"BENİ JAPON'A BENZEYEN BİR OYNASIN"

Müslüm Gürses, Bergen, Dilberay gibi birçok sanatçının hayatını anlatan filmler hakkında da konuşan Ortaç, "Bir senaryo geldi. Bayıldım, ama ben oynamayacağım." şeklinde konuşarak, kendi hayatının konu olacağı bir film yapılacağını söyledi.

Serdar Ortaç, "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna verdiği "Japon'a benzeyen biri..." cevabıyla güldürdü.

 

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