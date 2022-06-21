Serdar Ortaç'ın adını duymak istemedi!

Seçil Gür, geçtiğimiz gün bir röportaj verdi. Özel hayatından ve kariyerinden bahseden Seçil Gür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç ile ilişkisini sonlandıran Gür, konuyla ilgili konuştu.

"Serdar Ortaç'la bir ilişki yaşadın. 'Keşke ayrılmasaydım' diye durup durup bunu dillendiriyor. Rahatsız mı oluyorsun, hoşuna mı gidiyor?" sorusuna Gür, şu yanıtı verdi: "Rahatsız oluyor muyum, olmuyor muyum, hoşuma gidiyor mu, gitmiyor mu... Bunları kendime sormuyorum. O yüzden bu sorunun da bir cevabı yok. Ayrıca bu son olsun, artık bana bu konu lütfen sorulmasın ya."