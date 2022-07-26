Serdar Ortaç: Esmer bir kızla evlenmek istiyorum!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin son gününde Malatya Mişmiş Park Fuar Alanı’nda Serdar Ortaç konseri vardı. Dört gün süren festivalin seyirci sayısı üzerinden en kalabalık konserini veren 52 yaşındaki popçu, “Malatya konserimi hiç unutmayacağım” dedi.

"Esmer bir kızla evlenmek istiyorum!"

Hayranlarıyla sık sık dertleşen Serdar Ortaç, hayatına girip, kendisine zarar veren kötü insanlara beddua etti. Hayatına hep sarışın kadınların girdiğini dile getiren popçu, “Annem hep derdi ki; 'esmer kızlar çok güzel olurlar'. Benim sevgililerim hep sarışın oldu, karım da sarışındı. Artık esmer bir kızla evlenmek istiyorum” dedi.