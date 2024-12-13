Serdar Ortaç: 'Artık ölmek istiyorum'

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Serdar Ortaç, hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılmasının ardından katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk olan ünlü şarkıcı, medya ve kamuoyundan gördüğü tepkiler nedeniyle radikal kararlar aldığını duyurdu.

"Artık konuşmaktan korkuyorum. Ağzımdan çıkan kelimelere dikkat edeceğim, asla düşündüğümü söylemeyeceğim. Bu, ulusal bir kanalda verdiğim son röportajım. Bir daha beni televizyonda göremeyeceksiniz," diyen Ortaç, sokakta yapılan magazin röportajları dışında ekranlardan tamamen uzaklaşacağını belirtti.

Sadece medya değil, müzik kariyerine de nokta koyma planlarından bahseden Serdar Ortaç, “Şu borçlarım bitsin, bir daha konser verirsem, bir daha şarkı yaparsam adam değilim. Köyüme yerleşip orada ölümü bekleyeceğim. İnsanlardan çok yoruldum,” diyerek hayranlarını üzdü.

Yıllardır sahnelerde verdiği konserlerle milyonları eğlendiren sanatçı, son dönemde yaşadığı zorlukların kendisini tükettiğini ifade etti. “Televizyonu açıyorum, yıllardır abi-abla dediğim insanlar bana hakaret ediyor. Ben artık yaşamak istemiyorum. Gerçekten yarın sabah ölmek istiyorum,” sözleriyle içinde bulunduğu duygusal çöküşü gözler önüne serdi.

Ortaç’ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü sanatçıya destek mesajları gönderirken, birçok kişi de onun bir an önce toparlanıp yeniden sahnelere dönmesini umut ediyor.