Serdar Ortaç: 'Artık ölmek istiyorum'

Serdar Ortaç'tan şoke eden açıklamalar geldi. Artık tükendiğini söyleyen şarkıcı, "yarın sabah ölmek istiyorum” diyerek hayranlarını üzdü.

Serdar Ortaç: 'Artık ölmek istiyorum'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-12-2024 10:00

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Serdar Ortaç, hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılmasının ardından katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk olan ünlü şarkıcı, medya ve kamuoyundan gördüğü tepkiler nedeniyle radikal kararlar aldığını duyurdu.

"Artık konuşmaktan korkuyorum. Ağzımdan çıkan kelimelere dikkat edeceğim, asla düşündüğümü söylemeyeceğim. Bu, ulusal bir kanalda verdiğim son röportajım. Bir daha beni televizyonda göremeyeceksiniz," diyen Ortaç, sokakta yapılan magazin röportajları dışında ekranlardan tamamen uzaklaşacağını belirtti.

Sadece medya değil, müzik kariyerine de nokta koyma planlarından bahseden Serdar Ortaç, “Şu borçlarım bitsin, bir daha konser verirsem, bir daha şarkı yaparsam adam değilim. Köyüme yerleşip orada ölümü bekleyeceğim. İnsanlardan çok yoruldum,” diyerek hayranlarını üzdü.

Yıllardır sahnelerde verdiği konserlerle milyonları eğlendiren sanatçı, son dönemde yaşadığı zorlukların kendisini tükettiğini ifade etti. “Televizyonu açıyorum, yıllardır abi-abla dediğim insanlar bana hakaret ediyor. Ben artık yaşamak istemiyorum. Gerçekten yarın sabah ölmek istiyorum,” sözleriyle içinde bulunduğu duygusal çöküşü gözler önüne serdi.

Ortaç’ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü sanatçıya destek mesajları gönderirken, birçok kişi de onun bir an önce toparlanıp yeniden sahnelere dönmesini umut ediyor.

Benzer Haberler
Tuba Büyüküstün Kızıldeniz Film Festivali’nde göz kamaştırdı! Tuba Büyüküstün Kızıldeniz Film Festivali’nde göz kamaştırdı!
Ebru Şahin'den sosyal medyayı sallayan pozlar... Ebru Şahin'den sosyal medyayı sallayan pozlar...
Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı: Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı: "Kendisi sizinle yaşıt sayılır"
Hadise ideal erkeği bakın nasıl tarif etti? Hadise ideal erkeği bakın nasıl tarif etti?
Burcu Özberk’ten duygu yüklü doğum günü mesajı: “İyi ki doğdum” Burcu Özberk’ten duygu yüklü doğum günü mesajı: “İyi ki doğdum”
Selena Gomez’den mutluluk pozları: Evlilik hazırlıkları başladı! Selena Gomez’den mutluluk pozları: Evlilik hazırlıkları başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Kocaali’de Anlamlı Buluşma: Oya Doğan Çocuklarla ve Velilerle Bir Araya Geldi
  • 10-12-2024 18:02

Kocaali’de Anlamlı Buluşma: Oya Doğan Çocuklarla ve Velilerle Bir Araya Geldi

“Sustalı Ceylan” dizisinin Fahriye’si belli oldu
  • 06-12-2024 12:22

“Sustalı Ceylan” dizisinin Fahriye’si belli oldu

Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı:
  • 12-12-2024 14:01

Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı: "Kendisi sizinle yaşıt sayılır"

Bir Mor ve Ötesi Müzikali: Araf’ın galasına ünlü akını
  • 11-12-2024 09:11

Bir Mor ve Ötesi Müzikali: Araf’ın galasına ünlü akını

Bağışıklık Sisteminizi Güçlendiren Besinler ve Takviyeler
  • 10-12-2024 07:40

Bağışıklık Sisteminizi Güçlendiren Besinler ve Takviyeler