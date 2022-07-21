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Gecce Magazin Haberleri

Seray Kaya, İtalya sokaklarında!

Yeni sezonun merakla beklenen dizisi ‘Bir Küçük Gün Işığı’ dizisinin ilk karesi başrol oyuncusu Seray Kaya’dan geldi.

Seray Kaya, İtalya sokaklarında!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2022 12:35

NGM ‘nin yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay’ın yer aldığı sezonun iddialı dizilerinden olan yapım önceki gün İtalya’da sete çıktı. Bologna şehrinde başlayan ve Venedik’te devam eden çekimlerden ilk kare Seray Kaya’dan geldi.

Set öncesi fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan güzel oyuncuya dakikalar içinde binlerce mesaj ve yorum geldi. Eylül ayında seyirciyle buluşacak olan ‘ Bir Küçük Gün Işığı’ dizisi oyuncuları İtalya’da yapılacak çekimlerin ardından Türkiye'ye gelerek çekimlere devam edecek.. Her projesinde oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Kaya, set aralarında İtalya sokaklarını gezmeyi de ihmal etmiyor.

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