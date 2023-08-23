Sepetleri doldurun! Dev indirim başladı! 11,44 TL, 18,38 TL, 34,32 TL, 35,93 TL ve 43,90 TL'ye düştü!

Mutfak alışverişlerini uygun fiyatlarla yapmak isteyenler için harika bir fırsat geldi. Şimdi, sepetinizi doldurmanın tam zamanı! Birçok temel gıda ürününde başlayan dev indirim kampanyası ile bütçenizi rahatlatmanız mümkün. 5 kg'lık ayçiçek yağı sadece 15.9 TL'ye indi. Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı, bu özel indirimle sofralarınıza daha hesaplı bir şekilde gelebilir. Aynı şekilde, lezzetli yemeklerin vazgeçilmezi biber salçası da 4.3 TL'ye düştü. Hem pratik kullanımı hem de enfes tatlarıyla damak zevkinize hitap eden bu ürünler, indirimli fiyatlarıyla alışverişinizi daha keyifli hale getirecek.

Bu kampanya ile evinizin temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak artık çok daha kolay. Uzun raf ömrüne sahip olan ayçiçek yağı ve salça gibi ürünleri stoklayarak tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca, farklı marka ve çeşitlerdeki ürünlerde de cazip indirimler sizi bekliyor olacak.

Migros İndirimli Ürünler Fiyat Listesi

Migros, yine cazip indirimlerle dolu bir fiyat listesi ile alışveriş yapmak isteyenler için harika fırsatlar sunuyor. Temel gıda ürünlerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler, bütçenize katkı sağlayacak. İşte Migros indirimli ürünler fiyat listesi:

Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet

Normal Fiyatı: 173,50 TL

İndirimli Fiyatı: 159,90 TL

Tat Acı Biber Salçası 550 G

Normal Fiyatı: 54,90 TL

İndirimli Fiyatı: 43,90 TL

Jr.Sous Organik Makarna Sos Napoliten 300 G

Normal Fiyatı: 76,90 TL

İndirimli Fiyatı: 53,83 TL

Tat Garnitür 550 G

Normal Fiyatı: 39,90 TL

İndirimli Fiyatı: 29,93 TL

Heinz Sarımsak Sosu 230 G

Normal Fiyatı: 41,90 TL

İndirimli Fiyatı: 33,52 TL

Heinz Ketçap 460 G

Normal Fiyatı: 39,90 TL

İndirimli Fiyatı: 31,92 TL

Tat Ayşe Fasulye 670 G

Normal Fiyatı: 39,90 TL

İndirimli Fiyatı: 29,93 TL

Tada Etli Nohut 250 G

Normal Fiyatı: 44,90 TL

İndirimli Fiyatı: 33,68 TL

Dardanel Fasulyeli Ton Aç-Ye 160 G

Normal Fiyatı: 54,90 TL

İndirimli Fiyatı: 43,92 TL

Tat Kırmızı Pancar Turşusu 720 Cc / 680 G

Normal Fiyatı: 39,90 TL

İndirimli Fiyatı: 31,92 TL

Heınz Cam Mayonez 460 G

Normal Fiyatı: 89,90 TL

İndirimli Fiyatı: 71,92 TL

Tat Cevizli Ezme 300 G

Normal Fiyatı: 40,90 TL

İndirimli Fiyatı: 30,68 TL

Tada Zeytinyağlı Taze Fasulye 250 G

Normal Fiyatı: 47,50 TL

İndirimli Fiyatı: 35,63 TL

Hasata Köftelik Antep Bulguru 1 Kg

Normal Fiyatı: 26,90 TL

İndirimli Fiyatı: 21,52 TL

Dardanel Light Ton Balığı 3X75 G

Normal Fiyatı: 124,90 TL

İndirimli Fiyatı: 99,92 TL

Kristal Riviera Zeytinyağı 2 L Teneke

Normal Fiyatı: 437,90 TL

İndirimli Fiyatı: 339,90 TL

Heinz Acılı Ketçap 460 G

Normal Fiyatı: 44,90 TL

İndirimli Fiyatı: 35,92 TL

Hasata Pilavlık Horasan Bulguru 1 Kg

Normal Fiyatı: 29,90 TL

İndirimli Fiyatı: 23,92 TL

Tat Türlü 680

Normal Fiyatı: 37,90 TL

İndirimli Fiyatı: 28,43 TL

Mutlu Mac&cheese Makarna 210

Normal Fiyatı: 32,90 TL

İndirimli Fiyatı: 24,90 TL

Heinz Mayonez 610

Normal Fiyatı: 89,90 TL

İndirimli Fiyatı: 71,92 TL

Tada Etli Kuru Fasulye 250 G

Normal Fiyatı: 44,90 TL

İndirimli Fiyatı: 33,68 TL

Tat Biberiye Turşusu 330 G

Normal Fiyatı: 29,90 TL

İndirimli Fiyatı: 23,92 TL

Tada Tavuk Eti Konservesi 2X135 G

Normal Fiyatı: 64,90 TL

İndirimli Fiyatı: 48,68 TL

Filiz Tam Buğday Kalem Makarna 350 G

Normal Fiyatı: 15,25 TL

İndirimli Fiyatı: 11,44 TL

Heinz Ketçap 342 G

Normal Fiyatı: 27,90 TL

İndirimli Fiyatı: 22,32 TL

Tat Karışık Turşu 680 G

Normal Fiyatı: 42,90 TL

İndirimli Fiyatı: 34,32 TL

Tada Sebzeli Bulgur Pilavı 250 G

Normal Fiyatı: 24,50 TL

İndirimli Fiyatı: 18,38 TL

Sinangil Karabuğdaylı Glutensiz Un 500 G

Normal Fiyatı: 47,90 TL

İndirimli Fiyatı: 35,93 TL

Migros indirimli ürünler fiyat listesi ile mutfak alışverişlerinizi uygun fiyatlarla yapabilir, kaliteli ürünleri daha hesaplı bir şekilde temin edebilirsiniz.