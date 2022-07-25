'Senden Daha Güzel’in setinde kutlama!

30 yaşına giren yakışıklı oyuncu, saşkınlığını ve sevincini gizleyemedi. Burak Çelik, sahne arasında kesilen dikkat çekici pastasının mumunu üflerken: “Yeni yaşımı sizlerle kutlamaktan çok mutluyum. Dizimizin aldığı geri dönüşler benim için en büyük hediye, iyi ki varsınız, iki ki sizlerleyim.” dedi.

“Senden Daha Güzel”; İstanbul’daki bir güzellik kliniğinde çalışan dermatolog Efsun ve estetik cerrahı Emir’in çekişmeli kariyer ve aşk savaşını konu alıyor.

Dizide Cemre Baysel ve Burak Çelik’e; Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Bahar Süer, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Cem Kurtoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.

“Senden Daha Güzel” her salı saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.