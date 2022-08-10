'Senden Daha Güzel' dizisinin kadrosuna sürpriz isim!

Başrollerini Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak ve Berat Yenilmez’in paylaştığı dizinin kadrosuna Şafak Pekdemir dahil oldu.

Şafak Pekdemir, Emir’in (Burak Çelik) yıllar önce evlendiği eşi Sevda Tuzkan karakterine hayat verecek. İstanbul’a Tıp okumaya geldiği dönem Emir ile tanışan Sevda, çok pozitif ve renkli bir karakterdir. Evlilikleri sırasında Emir’i aldattığı için ilişkileri bitse de boşanmayı asla kabul etmemiştir. Şimdiler de ise yine Emir’in karşısında çıkar fakat ölümcül bir hastalığıvardır.

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun üstlendiği FOX’un sevilen dizisi “Senden Daha Güzel”,her salı saat 20.00’de FOX’ta.