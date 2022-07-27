Selin Ciğerci açıkladı: "Boşanıyoruz!"

Geçtiğimiz yıl boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ayrılığa uzun süre dayanamamış ve bir süre sonra yeniden evlenmişti. Fakat ünlü çift ikinci denemelerinde de evliliği yürütemedi. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Selin Ciğerci, adli tatilin bitmesinin ardından Eylül ayında boşanacaklarını duyurdu.
Ciğerci açıklamasında, "Evlilik, eş olmak, aile kurmak... Hepsi en sevdiğim değerler... İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafında duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek. Resmi işlemler Eylül'de son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek" ifadelerine yer verdi.