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Gecce Magazin Haberleri

Selin Ciğerci açıkladı: "Boşanıyoruz!"

Selin Ciğerci, ikinci kez evlendiği Gökhan Çıra ile ayrılık kararı aldıklarını paylaştı

Selin Ciğerci açıkladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2022 17:25

Geçtiğimiz yıl boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ayrılığa uzun süre dayanamamış ve bir süre sonra  yeniden evlenmişti. Fakat ünlü çift ikinci denemelerinde de evliliği yürütemedi. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Selin Ciğerci, adli tatilin bitmesinin ardından Eylül ayında boşanacaklarını duyurdu.

Ciğerci açıklamasında, "Evlilik, eş olmak, aile kurmak... Hepsi en sevdiğim değerler... İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafında  duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek. Resmi işlemler Eylül'de son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek" ifadelerine yer verdi.

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