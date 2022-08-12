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Selen Soyder ile Oren Fransez boşandı!

Oyuncu Selen Soyder, 2015 yılında iş insanı Oren Fransez ile dünyaevine girmişti. Çift geçtiğimiz gün sessiz sedasız boşandı.

Selen Soyder ile Oren Fransez boşandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2022 12:04

2007'de Türkiye Güzeli seçilen ve aynı zamanda pek çok dizide rol alan Selen Soyder, 7 yıllık evliliğine son verdi.  2015'te nikah masasına oturan Soyder ile iş insanı Oren Fransez, anlaşmalı olarak boşandı.  

Uzun süredir haklarında çıkan ayrılık haberleri karşısında sessiz kalan ikiliden Selen Soyder, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak boşandıklarını duyurdu.

Oyuncu, "2015 yılında hayatlarımızı birleştirme kararı vererek evlenmiş olduğum Oren Frensez ile anlaşmalı olarak boşanmış olduğumu siz değerli kamuoyu ile paylaşmak istedim. Değerli kamuoyunun dikkatine sunulmak üzere... Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

 

 

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