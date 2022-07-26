Selen Görgüzel: Her gün başıma tuhaf tuhaf olaylar geliyor

Yaklaşık iki ay önce Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini sonlandıran oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Fit görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde toplayan Görgüzel, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada başına gelen talihsiz olayı anlattı.

Geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada elektrik çarptığını söyleyen Görgüzel, "Bu sıralar üzerimde nazar var sanırım, her gün başıma tuhaf tuhaf olaylar geliyor"dedi. Görgüzel'in belinde ve göbeğindeki Anka kuşu dövmesi ise dikkatlerden kaçmadı.