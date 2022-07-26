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Gecce Magazin Haberleri

Selen Görgüzel: Her gün başıma tuhaf tuhaf olaylar geliyor

Selen Görgüzel, Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Yoğun geçen sahnelerin yorgunluğunu tatil yaparak geçiren Görgüzel, fit fiziğiyle beach'teki tüm bakışları üstünde topladı.

Selen Görgüzel: Her gün başıma tuhaf tuhaf olaylar geliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2022 12:04

Yaklaşık iki ay önce Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini sonlandıran oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Fit görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde toplayan Görgüzel, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada başına gelen talihsiz olayı anlattı. 

Geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada elektrik çarptığını söyleyen Görgüzel, "Bu sıralar üzerimde nazar var sanırım, her gün başıma tuhaf tuhaf olaylar geliyor"dedi. Görgüzel'in belinde ve göbeğindeki Anka kuşu dövmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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