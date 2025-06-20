Selçuk İnan ve Eşi Cemre İnan Bodrum Tatilinde

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, eşi Cemre İnan ile birlikte Bodrum Türkbükü’nde tatil yapıyor. Ünlü çift, hem yazın tadını çıkarıyor hem de ikinci bebeklerinin heyecanını yaşıyor. Cemre İnan’ın hamile olduğu haberi çiftin sevenlerini sevince boğdu. Kahverengi bikinisiyle plajda görüntülenen Cemre İnan’ın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum’da Aile Keyfi

Tatil boyunca Selçuk İnan, hamile eşi Cemre İnan’ın üzerine adeta titriyor. Sıcak havadan bunalan çift, birlikte Ege’nin serin sularına girerek ferahladı. Denizin keyfini çıkaran ikili, daha sonra iskelede baş başa sohbet etti. Romantik anlarıyla dikkat çeken çift, tatillerini sakin ve huzurlu bir şekilde geçirmeye devam ediyor.

İkinci Bebek Heyecanı

Çiftin 2019 yılında dünyaya gelen kızları Lisa, ailenin neşe kaynağı olmaya devam ediyor. Şimdi ise çift, ikinci kez anne-baba olacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Deniz keyfinin ardından şezlonglarına geçen Selçuk İnan ve Cemre İnan, sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti. Ünlü çiftin bu yaz boyunca hem tatilin hem de ailece geçirdikleri özel anların tadını çıkarmayı planladığı öğrenildi.