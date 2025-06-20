Selçuk İnan ve Eşi Cemre İnan Bodrum Tatilinde

Selçuk İnan, hamile eşi Cemre İnan ile Bodrum’da tatilin ve ikinci bebek heyecanının tadını çıkarıyor. Çiftin mutluluğu dikkat çekti.

Selçuk İnan ve Eşi Cemre İnan Bodrum Tatilinde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2025 20:14

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, eşi Cemre İnan ile birlikte Bodrum Türkbükü’nde tatil yapıyor. Ünlü çift, hem yazın tadını çıkarıyor hem de ikinci bebeklerinin heyecanını yaşıyor. Cemre İnan’ın hamile olduğu haberi çiftin sevenlerini sevince boğdu. Kahverengi bikinisiyle plajda görüntülenen Cemre İnan’ın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum’da Aile Keyfi

Tatil boyunca Selçuk İnan, hamile eşi Cemre İnan’ın üzerine adeta titriyor. Sıcak havadan bunalan çift, birlikte Ege’nin serin sularına girerek ferahladı. Denizin keyfini çıkaran ikili, daha sonra iskelede baş başa sohbet etti. Romantik anlarıyla dikkat çeken çift, tatillerini sakin ve huzurlu bir şekilde geçirmeye devam ediyor.

İkinci Bebek Heyecanı

Çiftin 2019 yılında dünyaya gelen kızları Lisa, ailenin neşe kaynağı olmaya devam ediyor. Şimdi ise çift, ikinci kez anne-baba olacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Deniz keyfinin ardından şezlonglarına geçen Selçuk İnan ve Cemre İnan, sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti. Ünlü çiftin bu yaz boyunca hem tatilin hem de ailece geçirdikleri özel anların tadını çıkarmayı planladığı öğrenildi.

Benzer Haberler
Aras Bulut İynemli Marmaris Tatilinden Keyifli Karelerini Paylaştı! Aras Bulut İynemli Marmaris Tatilinden Keyifli Karelerini Paylaştı!
Yağmur Ünal ve Eren Kesimer Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi Yaşıyor! Yağmur Ünal ve Eren Kesimer Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi Yaşıyor!
Survivor Aycan Yanaç Çeşme Tatilinde Suda Jimnastik Yaptı! Survivor Aycan Yanaç Çeşme Tatilinde Suda Jimnastik Yaptı!
Eylül Tumbar ve Enes Koçak Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi! Eylül Tumbar ve Enes Koçak Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi!
Nilperi Şahinkaya Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı! Nilperi Şahinkaya Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı!
Bergüzar Korel Yaz Coşkusunu Tatil Paylaşımlarıyla Yaşattı! Bergüzar Korel Yaz Coşkusunu Tatil Paylaşımlarıyla Yaşattı!
ÇOK OKUNANLAR
Nilsu Berfin Aktaş'la Aşk İddialarına Anıl Altan’dan İlk Yanıt Geldi
  • 19-06-2025 11:15

Nilsu Berfin Aktaş'la Aşk İddialarına Anıl Altan’dan İlk Yanıt Geldi

Bergüzar Korel Yaz Coşkusunu Tatil Paylaşımlarıyla Yaşattı!
  • 20-06-2025 11:52

Bergüzar Korel Yaz Coşkusunu Tatil Paylaşımlarıyla Yaşattı!

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum’da Romantik Tatil Pozlarıyla Büyüledi
  • 14-06-2025 12:03

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum’da Romantik Tatil Pozlarıyla Büyüledi

Yağmur Ünal ve Eren Kesimer Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi Yaşıyor!
  • 20-06-2025 20:13

Yağmur Ünal ve Eren Kesimer Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi Yaşıyor!

Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar’dan Bodrum Sahilinde Samimi Sohbet
  • 14-06-2025 11:31

Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar’dan Bodrum Sahilinde Samimi Sohbet